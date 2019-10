Ganaderos de Padcaya preocupados con carne que viene de Santa Cruz

El dirigente ganadero de Padcaya, Antonio Montero, indicó que la ganadería local es afectada por los bajos precios del kilo de carne de res en los mercados, situación que se genera debido al ingreso del producto desde el departamento de Santa Cruz.

Mencionó que se busca una reunión con la Federación de Ganaderos del departamento para tratar este tema.

Señaló que sólo en Padcaya se tienen más de 40 mil cabezas de ganado y no pueden venderlas por el bajo precio.

Explicó que, desde la internación de carne del oriente del país en el departamento, los ganaderos locales se vieron afectados por esta situación. Los Frigoríficos de Santa Cruz llegan hasta Bermejo para distribuir sus productos.

Montero dijo que el kilo de carne de res vivo, está entre 12 y 15 bolivianos y los novillos entre 16 y 19 bolivianos.

Afirmó que al matadero de Tarija sólo llegan camiones con chanchos y ya no llegan hasta el lugar camiones con ganado vacuno, como ocurría anteriormente.

Piden que se pueda buscar una solución a este tema, porque los más afectados en este tema, son los ganaderos del departamento, porque no pueden vender cabezas de ganado vacuno, por los bajos precios que afectan su economía y no pueden recuperar lo invertido. “Si los precios están bajos, no sirve para negociar ahora (…) si no podemos vender que podemos hacer”, expresó Montero, a tiempo de señalar de que muchos de los ganaderos del departamento venden cabezas de ganado a bajos precios, pero por necesidad.

El dirigente ganadero de Padcaya, dijo que, si los campesinos se quedan con el ganado, corren el riesgo de que el ganado pueda ser afectado por enfermedades y tienen que buscar mercados para comercializar la carne de res.

Los ganaderos de Padcaya, ven como una opción para vender su producto, mercados en Tupiza y otras regiones del norte, sin embargo, cuando los que comprar el ganado, se enteran el precio en el que se encuentra el producto en Tarija, no pagan más que el precio de los mercados locales, argumentando que ellos deben cubrir también los costos de traslado del ganado hasta Tupiza y otros mercados del país.

Mercados

Montero contó que para el campesino la ganadería es como un Banco, si venden su ganado, tiene dinero, pero si no lo hacen, no tienen recursos económicos.

Comparte esto: Tweet