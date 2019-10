Chaqueños piden que deuda del Gobierno se invierta en salud

Desde la Región Autónoma del Chaco por intermedio de un manifiesto público denominado “Quebracho – Lapacho” han pedido al Gobierno Nacional realizar la conciliación de cuentas, según refieren desde el nivel central se adeuda alrededor de 3.500 millones de bolivianos, recursos de los que proponen sean invertidos en la generación de empleo y para mejorar el sistema de salud de la región chaqueña. Asimismo esta conciliación de cuentas se extiende al Gobierno Departamental de Tarija y el Gobierno Regional.

Este pronunciamiento tiene como base demandas y necesidades que tiene en la actualidad la Región Autónoma del Gran Chaco, dejando en claro que no tiene carácter político ni tampoco busca la confrontación en la población chaqueña. “Les voy a presentar un manifiesto del Chaco denominado Quebracho – Lapacho (…), ha llegado el momento de comenzar a hacer manifiestos, solicitudes, no tan solo al Gobierno Departamental, sino al Gobierno Nacional, es momento de plasmar en un documento con demandas y necesidades del pueblo, no los políticos que buscan la confrontación innecesaria, y peor aún en un momento electoral”, expresó el asambleísta, Wilman Cardozo.

El asambleísta explicó que dicho documento será enviado a todas las autoridades que representan a la provincia Gran Chaco, desde el ámbito institucional, cívico, social, y los diversos sectores que se son parte activa de lo que respecta la población chaqueña, invitando a la vez a sumarse a dichas representaciones, como autoridades.

Cardozo indicó que dicho manifiesto contempla temas que interesan netamente a la región chaqueña, en donde aquellas deudas que sostiene el Gobierno Nacional tanto con el departamento, como con el Chaco, vayan a ser parte de un fondo para generar empleos en el departamento de Tarija, como lo es en la actualidad del denominado Fondo de Promocion Económica Departamental de Tarija también conocido como Fondo Oportunidad, que beneficia con créditos a diferentes sectores con sus respectivos emprendimientos, además que estos mismos recursos se destinen para la salud. “Que esa plata vaya a un fondo, donde no los toquen los políticos, un fondo que este destinado a la generación de empleos, de oportunidades; como el fondo que creamos para dar créditos a los gremiales, a los transportistas, en donde se hizo conocer por otras autoridades, y que bien que ellos también se sumen a esta iniciativa”, manifestó la autoridad.

Cardozo recordó que en el pasado fue su persona quien impulsó la denominada “Asamblea de la chaqueñidad” y ahora son las actuales autoridades a la cabeza del ejecutivo regional del Gran Chaco, Jose Quecaña, quienes reviven esta idea, admitiendo que a partir de ahora se deben buscar otro tipo de instrumentos que les permita luchar por sus intereses en beneficio de la población que representan.

El documento que emerge nuevamente por las autoridades chaqueñas es debido a que en una gran mayoría dentro de lo que respecta la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), pretendieron suprimir el IDH dentro de lo que respecta el Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2019, situación la cual motivó a sus autoridades a manifestarse respecto al tema en cuestión, ya que buscan reafirmar sus intereses, y demandas que sostienen en la actualidad.

El primer tema en cuestión que resalta Cardozo es referido al 45% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) desde el Gobierno Nacional a las cuentas públicas de la provincia Gran Chaco, en base a la normativa vigente. Otro aspecto relevante es la conciliación de cuentas históricas entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental de Tarija y el Gobierno Regional del Chaco.

Deudas las cuales son por el concepto de Regalías Hidrocarburiferas, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y otros ingresos que adeuda el Gobierno Nacional al Departamento.

La autoridad refirió, fue la relación que sostuvo respecto a esta deuda que demanda la población tarijeña en general, dado que la misma asciende a Bs 3.500 millones, señalando que en esta oportunidad, las diversas autoridades chaqueñas dan un plazo perentorio al Gobernador, Adrián Oliva, para conciliar cuentas sobre una deuda que oscila en los casi Bs 30 millones con la región del Chaco.

