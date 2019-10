Violento congreso del MAS agudizó división de ese partido en Tarija

El pasado viernes se llevó adelante el Congreso de Unidad del Movimiento al Socialismo (MAS) desarrollado en la ciudad de Tarija que terminó en medio insultos, riñas, peleas y agresiones con sillas entre militantes.

Los Campesinos y las Bartolinas y sus representantes en las diferentes regionales impusieron su candidato Carlos Acosta como líder del MAS en Tarija, provocando el abandono de 19 de las 26 organizaciones convocadas.

Ayer, René Sánchez, que ocupaba el puesto que ocupa ahora Acosta dijo que no reconocerán el resultado de este Congreso considerando que no se cumplieron las normas estipuladas en el Estatuto del MAS.

“En vez de ser un Congreso de Unidad, fue un congreso de total divisionismo. Eso lo hemos dicho desde mucho antes, incluso el ministro sabía, ellos han forzado para que se haga un nuevo congreso, por ejemplo el alcalde de El Valle, el compañero Gallardo, hay varios compañeros que se prestan a esto por intereses personales”, expresó.

Asimismo, Sánchez aseguró que 19 de las 26 organizaciones sociales presentes el día del congreso están en desacuerdo con la elección de Carlos Acosta. “19 están de acuerdo en que se respete el congreso que se realizó en Bermejo en diciembre de 2017, a la cabeza de mi persona y la directiva actual que ha sido elegida legal y legítimamente porque ha sido un congreso que se ha llevado con los procedimientos que dice el estatuto del instrumento político”, aseguró. “Por eso no estamos validando este congreso y que más allá ellos digan que es legal, para nosotros y las 19 organizaciones no es legal”, puntualizó.

Por su parte el presidente de la regional del MAS en Bermejo, Guillermo Maturana, aseguró que el congreso del viernes es una “burla para los congresales, para las regionales del instrumento”.

Coincidió con Sánchez en que en este congreso no se respetó el procedimiento establecido en el Estatuto orgánico, comenzando con la convocatoria que no fue aprobada. “Ayer (domingo) hemos reunido a las organizaciones sociales en Bermejo y estamos todos en desacuerdo con esta nueva directiva. También nos han nominado para que hagamos representación y a ver que hacemos aquí porque Bermejo está fortalecido y unido. Allá tenemos un congreso de los interculturales donde vamos a sacar un voto resolutivo porque no estamos de acuerdo”, refirió.

Sánchez mostró un voto resolutivo firmado por 19 organizaciones sociales de las 26 que estuvieron presentes el viernes en una de sus partes señala: “19 organizaciones y regionales, las abajo firmantes nos sentimos vulnerados en nuestros derechos, puesto que no se tomó en cuenta el congreso de Bermejo, en presencia de la dirigencia nacional”.

Entre las resoluciones piden hacer respetar el congreso departamental del Mas realizado el 10 y 11 de diciembre de la pasada gestión, y de no atender esta demanda las 19 organizaciones no participarán del XI Congreso Departamental.

Finalmente se declaran en estado de emergencia.

Acosta dice tener apoyo

Carlos Acosta agradeció el lunes el apoyo de diferentes sectores y organizaciones sociales para su designación en las elecciones que se realizaron el pasado fin de semana, según difundió ABI, y aseguró por su parte que hubo unidad de las organizaciones sociales. “Fue una articulación de las seis centrales campesinas del departamento, las federaciones del Chaco, las regionales de cada provincia (…), entonces creo que ha sido todo un éxito. Tenemos planificado cuál es el objetivo hacia adelante, está claro, ya hemos hecho un pacto de unidad a nivel departamental, por eso me siento orgulloso”, afirmó y recordó que en ampliado participaron diferentes sectores, como la Central Obrera Departamental, gremiales, pequeños microempresarios lo que, a su juicio, da pie para que el instrumento político siga creciendo en el sur del país.

Por su parte, el dirigente de los campesinos de Tarija, Osvaldo Fernández, afirmó que Carlos Acosta representa la unidad de todas las organizaciones sociales de la región. “Nuestro hermano Carlos Acosta nos representa como Federación de Campesinos, representa la unidad a nivel departamental. Vamos a invitar a nuestro hermano presidente Evo Morales para reunirnos con todas las organizaciones a nivel departamental para coordinar y llegar a cumplir la agenda 2025”, remarcó.

