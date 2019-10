Radar antigranizo quedó como «monumento a la corrupción»

El radar meteorológico comprado a fines de la década de los años 90, para detectar las granizadas en el valle central de Tarija, terminó en nada, obsoleto, sin haber sido utilizado una sola vez, con un costo de 350 mil dólares provenientes de las regalías por hidrocarburos.

“Ha quedado en un recuerdo, como un elefante blanco, como mal antecedente, delincuencial, que se dio en el departamento de Tarija, fue un proyecto concurrente entre la gobernación y el municipio de Uriondo”, rememoró el concejal, Jesús Gira Martínez.

Los 350 mil dólares de su costo se desembolsó rápidamente, aunque desde el punto de vista meteorológico, nunca funcionó, no cumplió el fin para el cual fue adquirido: detectar las nubes con granizo para después, con otro sistema, alejarlas o disiparlas.

Actualmente el radar, instalado en el cerro llamado “El Picacho” está olvidado, desmantelado y a estas alturas, obsoleto, “quedó como recuerdo”, según Gira, para quien ninguna autoridad nacional, departamental y provincial se pronuncia, “nadie dice nada”.

Entretanto los productores de uva, verduras, hortalizas y otras plantas frutales en el valle central de Tarija, siguen expuestos a las granizadas como ya se vio en las primeras de la temporada que llegaron este último a Pampa Redonda y San Pedro de Sola, entre otras.

El concejal recordó que al alcalde de Uriondo con el cual se compró el radar, Josué Cuéllar, sentenciaron judicialmente al igual que algunos miembros de la comisión calificadora y al proveedor, “LUZAM”, que recurrió a recursos legales para salir del problema.

La compra del radar meteorológico era una primera fase, la segunda consistía en implementar cohetes antigranizo u ondas de choque ionizante, sin embargo, cuando se judicializó el proyecto ninguna autoridad y encaró la continuación del proyecto que quedó a medias. “Si bien se compró el radar, hasta el día de hoy no pasa nada, seguimos a lo antiguo, haciendo cruz de ceniza para que no caiga granizo, rezando al Creador para que no caiga granizo, aunque ya cayó en algunas comunidades”, ironizó Gira.

El radar meteorológico es una vergüenza, Uriondo puso dinero a través del municipio, nos damos un lujo para comprar este equipo que quedó en el olvido nadie se pronunció antes ni lo hacen ahora, ni tampoco nadie dice nada de la lucha antigranizo. “No se pronuncian sobre el tema del granizo, tampoco se pronuncian cuando hay heladas, no se pronuncian cuando hay sequía, no se pronuncia nadie, la pasividad de los otros alcaldes también preocupa, nadie dice nada para prever ante las granizadas, insistió.

Viñateros también llaman “elefante blanco” a radar

Los productores de uva del valle central de Tarija, coinciden en que el radar meteorológico comprado para prevenir las granizadas, es un elefante blanco y quedó en nada, afirmó el Gerente de la Cadena Uva, vino y Singani, José Luis Sánchez Caro.

En ese momento fue un proyecto claro y necesario, afirmó al indicar que la naturaleza es cíclica, que va y viene, es probable que ahora la región esté enfrentando períodos de granizo continuo, como ya se dio con la primeras lluvias de este año, en algunas comunidades. «Sin embargo, los mecanismos legales están inscritos hace 15 años, muy bien redactados para que se hagan efectivos, se gastó dinero, el municipio de Uriondo era la cabeza del proyecto, pero las denuncias y acciones legales dejaron el radar ahí», declaró.

Como productores nos cansamos de decirlo, si había que asumir acciones legales, había que hacerlo, pero no puede llevar más de 10 años, por qué tuvo que dilatarse tanto, este mecanismo podía ayudar a prevenir las granizadas, pero no pasa nada, prosiguió.

Fernando Barral Zegarra

Comparte esto: Tweet