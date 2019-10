Partidos políticos comenzaron inscripción de militantes

El lunes, el senador por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Víctor Hugo Zamora, informó a la población que las inscripciones de nuevos militantes para la agrupación ciudadana Unidos para Renovar (Unir) está abierta.

Más temprano el ex secretario de la Gobernación de Tarija, Luis Alfaro, hizo conocer que se abrieron las inscripciones para ser militante del partido político nacional Bolivia Somos Todos. Cuyo objetivo es conformar una corriente opositora al partido de Gobierno, que sea independiente a las corrientes de oposición que existen no solo en el país sino en el departamento.

Desde Unir, Zamora explicó que como organización política ya que no requieren una mayor cantidad de militantes para sostener la agrupación ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) y que lo que buscan el “cumplir el mandato de la gente”. “Esta inscripción tiene que ver con un sistema ordenado, identificado por nosotros, es decir nosotros tenemos a nuestros registradores debidamente uniformados, identificados con la agrupación ciudadana”, refirió el senador.

Asimismo, dijo que esperan que solo en esta primera fase puedan obtener 5.000 militantes nuevos y en la nueva adquisición de libros notariados puedan llegar a otros 5.000 militantes haciendo un total de 10.000 militantes. “La etapa de las alianzas todavía no ha llegado así que no vamos a hablar de eso, estamos en el proceso de estructuración interna, ahora estamos abocados a eso. Hablar de alianzas tal vez a nivel nacional pero a nivel departamental y municipal todavía no vamos a avanzar en eso”, aseguró.

Bolivia Somos Todos

Por su parte, Luis Alfaro, explicó que el objetivo de Bolivia Somos Todos es llegar a las 120.000 firmas a nivel nacional y que a la fecha ya cuentan con cerca de 70.000 firmas. “A solicitud de la gente, de organizaciones, de empresarios, gente del campo, informarle a nuestros compañeros que al momento siempre hemos sido partes de algún proyecto social – político que el día de mañana ya vamos a iniciar la recolección de firmas en lo que es el departamento de Tarija, en todas las provincias y ya se está haciendo a nivel nacional”, dijo Alfaro.

Asimismo, indicó que este partido tiene el objetivo de perfilarse para las elecciones primarias de Bolivia por lo que requieren de la inscripción de nuevos militantes. “Vamos a ampliar porque vamos a entrar oficialmente a lo que es las elecciones primarias a través de Bolivia Somos Todos, estamos en todos los departamentos inscribiendo militantes y ahora lo vamos a hacer con los libros notariados de gente voluntaria que lo hace con su bolsillo, de gente que lo hace por convicción en construir un instrumento propio y no estar dependiendo”, remarcó.

Bolivia Somos Todos está encabezada por el dirigente Damián Condori por lo que Alfaro espera que la población del campo sea la que sustente esta corriente.

