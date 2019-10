Gobierno central se compromete a financiar la interconexión de Bermejo al SIN

El Gobierno, a través del Ministerio de Energía, financiará la interconexión de Bermejo al Sistema Interconectado Nacional (SIN) con 176 millones de bolivianos, por acuerdo firmado con la Subgobernación bermejeña, donde no se toma en cuenta a la Gobernación.

“Hemos llegado a un buen acuerdo, justamente tenemos la predisposición y buena voluntad del gobierno nacional a través del Ministerio de Energía y la Empresa de Electricidad (ENDE)”, confirmó el subgobernador de Bermejo, Never Vega Salinas.

“Ellos van a financiar y van a construir la interconexión para que llegue la energía desde Tarija hacia Bermejo”, agregó Vega Salinas al indicar que la interconexión supone el tendido eléctrico de alta tensión a lo largo de 170 kilómetros.

Consultado por este diario si hay algún documento o acuerdo firmado con el gobierno, el subgobernador respondió: “tengo un acuerdo firmado yo, ahora tengo una reunión con el gerente de Setar el licenciado Becerra para hacer el cobro del peaje.

La autoridad además dijo que la interconexión se hará en base al estudio elaborado por la Subgobernación y cuyo costo supera el monto de un millón 727 mil bolivianos, con estos documentos efectuaron las gestiones para la interconexión.

Actualmente el SIN llega esta ciudad desde Punutuma, Potosí, ahora se prolongará hasta Bermejo, que tiene problemas en el suministro eléctrico por una serie de razones como desperfectos en los generadores, como la insuficiencia de gas. “Esperamos que en cuestión de meses se inicie el tendido para que tengamos una energía estable, garantizada, continua”, sostuvo Vega al remarcar que es probable que los trabajos de interconexión a cargo del gobierno duren un año.

CÍTRICOS

Con relación a la planta de cítricos que la Subgobernación instaló en Bermejo, informó que ya tendría que estar funcionando, sin embargo, no lo hace porque se precisan unos 10 millones de bolivianos para su conclusión. “Es increíble que la gobernación, la actual, no pueda incorporar en sus planes, la planta procesadora de cítricos”, cuestionó al asegurar que técnicos que llegaron de varios países están impresionados por la industria que no entra en funcionamiento.

La Gobernación nunca dice esta boca es mía, por ese motivo quiero volver a decir que debería haber un pacto fiscal en el departamento, para que no vengamos a mendigar y peregrinar aquí, necesitamos pagar esos 10 millones. “Los servicios básicos, justamente nos entregan en un mes”, agregó al cuestionar insistentemente a la Gobernación.

Fernando Barral Zegarra

