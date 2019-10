Descartan violencia en muerte de trabajador de la prensa

Según información de familiares de la víctima, este cayó desde un puente en la zona de Turumayo, a unos 200 metros aproximadamente del local la Cacharpaya.

Desde el pasado jueves no retornaba a su casa y el viernes encontraron un cuerpo en la zona, que en un principio fue considerado NN, ya que no se le encontraron documentos.

Pero el domingo, familiares llegaron hasta la morgue del Hospital Regional San Juan de Dios HRSJDD, donde lograron reconocer a su familiar.

Inmediatamente se procedió a realizar la autopsia de ley y los resultados señalaron que la muerte fue por “causas naturales” indicó Walter Salinas, hermano del fallecido.

Agregó que vivía con una pareja y que fue ella quien se preocupó porque no llegaba a su casa, fue entonces que salieron a buscarlo hasta encontrarlo en la morgue.

Descartan violencia

“No, no, nada de eso, él ha muerto por causas naturales, lamentablemente él estaba en estado de ebriedad, y ha llegado a un lugar donde hay un puente, ahí perdió el equilibrio” dijo el hermano.

“Ha caído y como no hubo personas en ese momento para ayudarle, quedó sólo, él todavía estaba vivo cuando cayó, pero lamentablemente al no recibir ayuda ha perdido la vida” acotó.

Aunque no me puedo explicar por qué no estaba con su celular ni con su billetera, “uno todo se imagina” agregó, pero que vio el cuerpo y aseguró que no tiene signos de violencia, por lo que le explicó la médico forense.

El Comandante Departamental de la Policía, acotó que las horas de la muerte son de entre 10 a 13 horas antes del levantamiento del cadáver, pero que por las condiciones del tiempo hicieron aparecer moretones en el cuerpo, que daban la apariencia de golpes.

Por su parte la fiscal Departamental de Tarija, Magui Corrillo, indicó que no hubo signos de violencia y que además tenía dinero en sus bolsillos, por lo que descarta cualquier posibilidad de robo.

Además al no haber violencia en el hecho, este caso es desestimado por el Ministerio Público, es así que no se hará ninguna investigación, dio a entender la fiscal.

Sin embargo, desde el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cercado, su primera ejecutiva, Elizabeth Rendiz, pidió que el hecho sea esclarecido, debido a que Salinas no portaba sus documentos y otras pertenencias, además que presentaba algunos signos de violencia. “Esperamos que la Policía y la Fiscalía extremen esfuerzos para dar con la verdad y garantizar la seguridad ciudadana, no solamente con los trabajadores de la prensa, sino para todos los ciudadanos”, dijo.

Rendiz, agregó que para el sepelio de hoy, se autorizó y coordinó con la Administración del Cementerio General, para que Marco Antonio Salinas, sea sepultado en uno de los nichos del Sindicato de la Prensa.

Mario Enrique Espinoza

