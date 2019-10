Autoridades de Villa Montes repudian centralismo de Ejecutivo Regional del Gran Chaco

Tras haberse reunido ayer las principales autoridades como instituciones cívicas y sociales del municipio de Villa Montes, las mismas emitieron un manifiesto repudiando el centralismo regional que busca imponer el ejecutivo Regional del Gran Chaco, José Quecaña, con actitudes que no respetan la igualdad entre los municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes que se encuentran establecidas en el Estatuto Autonómico Regional.

En dicha reunión la presidio el ejecutivo de Villa Montes, Robert Ruiz Ordoñez, acompañado del alcalde municipal Omar Peñaranda. “El estatuto autonómico del Gran Chaco señala que las regalías deben depositarse 15-15-15 de manera directa en las cuentas de Villa Montes, Caraparí y Yacuiba, pero el Ejecutivo Regional creo una cuenta única y desde ahí recién nos deriva lo que nos corresponde”, dijo.

En ese entendido, Ruiz acoto que la autonomía debe servir para el desarrollo sostenible del Gran Chaco sin fomentar un nuevo centralismo, esta vez ya no departamental si no regional, a su vez también señaló que “Quecaña no es Gobernador es un ejecutivo regional”, ya que esta autoridad de manera frecuente en actos públicos y oficiales se hace llamar así pese a que su denominativo de acuerdo a la Ley 927 es solo de ‘Ejecutivo Regional’.

En dicha reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del CERPI participaron las diferentes organizaciones sociales como instituciones como del Comité Cívico Femenino de Villa Montes, La Federación de Juntas Vecinales de Villa Montes, la Asociación de Comerciantes Minoristas “Feria 23 de mayo”, la Asociación De Trabajadores Mixtos entre otras autoridades más, entre ellas el alcalde de Villa Montes, Omar Peñaranda.

En ese entendido, las autoridades como sectores presentes tomaron la decisión de conformar una Comisión Jurídica para que se encargue de efectuar un análisis de la aplicación, vacíos como de las medidas correspondientes tanto del Estatuto Autonómico Regional y de la Ley 927.

Sin embargo, las diferentes organizaciones sociales como instituciones cívicas de Villa Montes, también manifestaron su total respaldo para con las autoridades electas de la ciudad Benemérita, en las decisiones que estas puedan tomar para hacer respetar a su municipio como parte de la Autonomía Regional del Gran Chaco y defensa de la autonomía regional.

A su vez las organizaciones sociales de Villa Montes tras haber firmado dicha acta señalan que a partir de la fecha convocaran a sus sectores para trabajar en una propuesta de agenda regional que tenga una visión desde su cómo municipio para que posteriormente la misma pueda plantearse ante el resto de la Regional Autónoma del Gran Chaco.

Cabe recordar que lo que empeoró, la unidad y las relaciones del Chaco, fueron las declaraciones del Alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos quien cuando pretendía hacer aprobar la Carta Orgánica de esa ciudad hizo declaraciones provocativas en contra de Villa Montes por el tema de límites.

No obstante, con anterioridad las autoridades regionales del Chaco convocaron a una reunión en el municipio de Caraparí, para defender el IDH, misma que tuvo poca relevancia porque la mayoría de los presentes eran simpatizantes del partido del Movimiento al Socialismo (MAS), sin embargo, las ideas que se plantearon en ese momento no fueron claras como para presentar una propuesta para que el Chaco reciba directamente el 45% del IDH.

Las principales autoridades de Villa Montes, como ser del Alcalde y Subgobernador no estuvieron presentes en dicha reunión convocada por la MAE, ya que estas no comparten como se está administrando la Autonomía Regional, porque se evidencio que hay un claro centralismo en Yacuiba donde de ahí se habría tomado prácticamente el control de los recursos económicos y las decisiones de Villa Montes y Caraparí.

REGALÍAS

El ejecutivo de Villa Montes, Robert Ruiz Ordoñez, acompañado del alcalde municipal Omar Peñaranda. “El estatuto autonómico del Gran Chaco señala que las regalías deben depositarse 15-15-15 de manera directa en las cuentas de Villa Montes, Caraparí y Yacuiba, pero el Ejecutivo Regional creo una cuenta única y desde ahí recién nos deriva lo que nos corresponde”.

REDACCIÓN CENTRAL

Comparte esto: Tweet