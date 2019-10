Trabajadores de medios de comunicación fueron capacitados en violencia de género

La red de Lucha Contra la Violencia hacia la mujer llevó adelante el pasado sábado un taller orientado a periodistas, con el objetivo de apoyar la aplicación correcta del enfoque de género en las noticias considerando la importancia que tiene el trabajo periodístico en la población.

“Nos enteramos de lo que pasa en el mundo a través de los medios, por eso es importante que esta información que se transmite a través de ellos, pueda contribuir a fortalecer una imagen de las mujeres en las mismas condiciones, en condiciones igualitarias de derecho, que los mensajes periodísticos contribuyan erradicar las formas simbólicas de violencia contra las mujeres”, explicó Sonia Martínez responsable de la Comisión de Movilización de la Red Contra la Violencia a las Mujeres Tarija.

La periodista Mery Vaca, fue la encargada de brindar este curso-taller, elegida por su amplia experiencia en el trabajo periodístico, quien pudo brindar herramientas prácticas y útiles aplicables en el trabajo diario de los periodistas tarijeños.

“Estamos muy contentos porque se ha logrado un éxito rotundo, hemos tenido cerca de 40 participantes de medios de comunicación, que consideramos algo muy exitoso. Se ha trabajado de manera práctica y los periodistas han podido practicar lo que es el enfoque de género en el trabajo cotidiano”, expresó Martínez.

Explicó que como red han visto por conveniente realizar un trabajo sostenido con los periodistas, para ir cambiando la manera en la que se ha venido trabajando, en el que muchas veces por falta de un conocimiento adecuado del manejo de la información se re victimiza a la víctima.

Por su parte, la periodista Mery Vaca explicó que el taller fue participativo y se logró que los periodistas puedan reflexionar acerca de la forma en que se venía manejando la información y la forma correcta en la que se debería manejar en enfoque de género para no revictimizar a las mujeres y “contribuir en esta sociedad patriarcal a construir una sociedad mucho más igualitaria y más equitativa”.

“Hemos hecho un análisis autocrítico de cómo estamos cubriendo nuestra noticias en especie de mea culpa, para decir yo lo hice y no lo voy a volver a hacer así”, refirió Vaca.

La periodista es conciente de que los cambios no serán inmediatos, pero es una primera tarea, una primera iniciativa que poco a poco se va a ir reflejado en el trabajo periodístico para lograr una sociedad “más justa, más igualitaria hacia la mujer y hace las víctimas de violencia”.

“Uno de los problemas que tenemos es que espectacularizamos la noticia, de modo que el periódico se vende más, en la Tv hay mayor audiencia y lo mismo en la radio, para lograr eso publicamos cadáveres, ponemos el nombre de la víctima, publicamos detalles morbosos que no deberían ser publicados. Un periodismo respetuoso debería evitar los cadáveres, evitar el sensacionalismo, no revictimizar a las mujeres, no volver a preguntar una y otra vez por el hecho en que han sido agredidas. Hay que hacer un cambio en eso y estamos en proceso de cambiarlo”, expresó la periodista.

Asimismo, la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Tarija, Elizabeth Rendiz, explicó que este taller se dio en base a la coordinación que hubo entre el Sindicato de la Prensa, Mujeres en Acción y la Red de Lucha Contra la Violencia a la Mujer para lograr el enfoque de género en las noticias que se difunden a través de los diferentes medios.

“Pensamos que es importante tener este enfoque, que muestre la adherencia de los periodistas a los derechos humanos y sepamos cómo hacerlo, porque también hay formas técnicas de hacerlo como nos enseñó las disertante. Si bien el lenguaje del enfoque de género plantea el las y los, no es solamente eso sino la forma en cómo vas escribiendo”, señaló Rendiz.

Mary vaca es una periodista con una trayectoria de 20 años, con una amplia experiencia en diferentes medios de comunicación. Trabajo 10 años en el periódico La Razón de la ciudad de La Paz, en la BBC de Londres, como corresponsal en Bolivia; en el canal NT24 y actualmente es subdirectora del periódico Página 7 y docente de noticias en Universidad Católica de La Paz.

