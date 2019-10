Indígenas del Chaco piden a pobladores de Tariquía no dejar entrar a las petroleras

La pasada semana en un foro realizado en Tarija con la temática Ampliación Hidrocarburífera sobre los Territorios y la Naturaleza estuvieron presentes representantes de diferentes comunidades del Chaco tarijeño, así como comunarios de la reserva de Tariquía, en el que se conoció de las actividades petroleras en toda la región de Sudamérica.

Estuvieron representantes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina, así como técnicos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) para hablar del panorama de la actividad hidrocarburifera y del impacto medioambiental que tiene en los diferentes países de la región.

Durante la realización del foro los indígenas del Chaco expresaron su preocupación por la situación en la que se hallan los territorios indígenas luego de años de explotación petrolera en sus regiones y tras el ingreso de petroleras al Aguaragüe, considerado Parque Nacional y Área de Manejo Integrado.

“Las empresas dejaron 200 pasivos ambientales. En el 2008, empezaron a ingresar las empresas a la comunidad de Caigua, llegaron a la comunidad diciendo que iban a hacer un relevamiento de datos, ingresaron con ese motivo, hicieron firmar a las autoridades y las autoridades cómo no tienen conocimiento firmaron, y con esas firmas comenzaron a hacer planchadas, los caminos y posteriormente ingresaron a perforar y no han salido hasta el día de hoy”, explicó Yenny Noguera, de la comunidad de Caigua.

Los comunarios indígenas de Caigua manifestaron que la actividad petrolera sólo les ha traído más pobreza y miseria, considerando que ha afectado en sus territorios en el tema ambiental y de salud, ya que las familias indígenas ahora sufren de diversas enfermedades de la piel y de cáncer, que consideran se debe al agua contaminada producto de la actividad petrolera.

“Ese es el gran problema de la comunidad de Caigua y también de la comunidad de Los Monos, que el año pasado comenzaron una gran lucha de los hermanos, que han tenido que hacer bloqueos para que bajen las autoridades pero sin embargo igual han ingresado”, refirió.

Noguera explicó que las empresas para ingresar prometen a los Indígenas trabajo y desarrollo, pero, sin embargo, en la práctica y en los hechos estás promesas no se llegan a cumplir.

El representante de Macharetí Bernardo Rojas indicó que la actividad petrolera no ha traído “cosas buenas” a sus comunidades.

“En realidad los proyectos hidrocarburiferos siempre han traído cosas malas en el ámbito social, en el ámbito ambiental. Macharetí es un municipio en el rincón del Chaco chuquisaqueño qué ha aportado muchísimo en el área hidrocarburífera, pero que en la actualidad no tiene nada, sólo pobreza. Los trabajos hidrocarburiferos nos han dejado con una terrible sequía”, afirmó.

Dijo que si bien a la fecha no hay actividad petrolera en la zona, el hecho de que se haya explotado durante años pozos petroleros en la región, ha hecho que el medio ambiente se vaya deteriorando en la zona y producto de ello el día de hoy sufren una intensa sequía.

“El municipio y ese sector no se han beneficiado con nada, nos han dejado con la miseria, con la contaminación de nuestras aguas, de nuestras quebrada. Hoy los ríos no corren como corrían años antes cuando éramos niños, es una situación muy triste que hemos vivido con los trabajos petroleros. Es por eso de que yo les digo de que los trabajos petroleros en nuestro territorio no son cosa buena. No es como dicen que nos van a traer el desarrollo del pueblo”, lamentó.

Expresó que las empresas petroleras argumentan que con el tiempo la naturaleza se va a regenerar pero que en la práctica eso no sucede. “Yo les digo con mucha certeza al pueblo tariquieño, a los hermanos de Tariquía, de que no dejemos que entren las petroleras en esta área de reserva natural, y les digo enfáticamente de que los trabajos petroleros, hidrocarburiferos en nuestro territorio no nos trae nada bueno. Siempre traen cosas mala,s daños sociales y medioambientales, no dejemos que sigan pisoteando nuestro territorio, que nos deshagan nuestro territorio, que es lo único que tenemos, que nos han dejado nuestros ancestros”, afirmó.

Finalmente, dijo que el desarrollo nunca llegado a sus regiones, pues pese a las promesas de las petroleras nunca se ha indemnizado a los indígenas, ni se les ha provisto de fuentes de empleo, ni de apoyo económico. Considera que la actividad petrolera sólo lleva miseria, pobreza y deterioro del hábitat, deterioro de la flora y la fauna que hay en las regiones indígenas.

En ese sentido, los indígenas concluyeron con un mensaje de apoyo a las comunidades de Tariquía, que al momento están defendiendo su territorio y rechazan el ingreso de las empresas petroleras a la zona.

ACTIVIDAD PETROLERA

