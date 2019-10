Plataformas del 21F enviaron memorial al TSE pidiendo la inhabilitación de la pareja Morales-García Linera

Varias plataformas ciudadanas, que volvieron a movilizarse en la plaza principal de esta ciudad como lo harán todos los días 21 de cada mes, en recordación al 21 de febrero de 2016, pidieron no habilitar a Evo Morales y Álvaro García para su re postulación.

Las plataformas que se congregaron desde temprano al informar de los motivos de la movilización, a través de la abogada, Mary Tárraga, dieron cuenta del envío de un memorial al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para no registrar a los mandatarios. “Nosotros somos plataformas ciudadanas del departamento de Tarija, nos hemos unido para coordinar actividades en defensa de la democracia y del voto del 21 de febrero”, declaro Tárraga respaldada por otros activistas.

“Estamos haciendo llegar una petición al TSE para que no habilite al binomio Evo-Álvaro, ellos ya cumplieron su mandato constitucional, el TSE tiene que respetar la Constitución Política del Estado (CPE) especialmente el artículo 168. Es una obligación del TSE respetar la Constitución, insistió al recordar que este artículo constitucional indica que no pueden ir a más de una reelección, como decidió la mayoría de la población a través del voto en referéndum», prosiguió la activista.

Consultada sobre la insistencia del MAS de re postular a los Mandatarios para una nueva elección, Tárraga respondió que Bolivia es un país democrático, la soberanía reside en el pueblo, el 21 de febrero la mayoría del pueblo dijo No.

“Por sobre el voto de la mayoría del pueblo no puede haber nada, no hay nada más supremo, el voto del soberano está sobre la Constitución inclusive, así que ningún Órgano puede atribuirse el cambio de la Constitución”, reiteró.

Los activistas que colocaron amplios carteles con leyendas de “Bolivia Dijo No” o del “21-F”, en alusión al referendo del 2016 permanecieron en el plaza exigiendo el respeto a los resultados de aquella consulta efectuada en el país.

No es la primera vez que hacen este pedido al Órgano Electoral, la misma prensa preguntó a algunos Vocales electoral del TSE cuando estuvieron en Tarija si habilitarán a los mandatarios, respondieron que oportunamente este órgano dirá su palabra.

Sin embargo, el propio Vocal Supremo, Antonio Costas Sitic, admitió que los resultados del referéndum son vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio.

Entre tanto los días pasan y el plazo para el registro de candidatos se aproxima.

Fernando Barral Zegarra

