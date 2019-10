Incendio en Cancha Sud acabó con bosquecillo de eucaliptus y pinos

El último incendio forestal en la provincia Méndez, concretamente en Tarija Cancha Sud parte oeste, acabó con un bosque de más de mil árboles de eucaliptos y pinos, no solamente se quemaron pastizales como se informó.

La aclaración es del profesor, Walter Ponce López, al precisar que es una víctima de este incendio ya que él creó el bosque en su predio y a su costo, ahora pide el resarcimiento del presunto autor del fuego que tiene detención domiciliaria.

En 1985 he hecho una plantación de 3 mil eucaliptos, no ha debido haber esa cifra, pero ha debido haber más de mil, eso se quemó, y el año pasado en diciembre he puesto 4 mil 500 pinos “rayata” eso se ha perdido totalmente, explicó.

No ha quedado un metro cuadrado sin quemarse en mi propiedad, soy la víctima más afectada, no es como dice la gente que se quemaron solamente pastizales o churquicitos, se quemaron árboles en los que hice inversión para tener ahí, agregó.

En ese bosque vivían aves, en las mañanas, en las tardes, era un bullicio, ahora dónde estarán durmiendo, cuántos animales habrán muerto, cantidades, no quedó nada, invito a los ambientalistas vayan y comprueben que se arruinó la parte ecológica de aquella zona, sostuvo.

Nuevo Sur

