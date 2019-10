Todavía está pendiente la indemnización a afectados por la presa de Rumicancha

El asambleísta Basilio Ramos, pidió a la Gobernación garantizar el dinero para pagar a los afectados y también para pagar las tres planillas que adeudan a la empresa a cargo de la construcción de la represa.

El asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo (MAS), Basilio Ramos, señaló que todavía esta pendiente el pago de la indemnización a los afectados en sus terrenos por la construcción de la presa de Rumicancha.

Mencionó que son alrededor de 34 familias y que se afectó cerca de 40 hectáreas de terreno, para poder emplazar el proyecto en la zona.

El legislador departamental dijo que este tema es un problema que todavía no se pudo solucionar y los afectados necesitan saber si “les van a pagar o no les van a pagar (…) siguen peregrinando para que les paguen”.

Ramos dijo que se reunió con los afectados por la construcción de la presa y ahí hicieron conocer su preocupación por la falta de cancelación de la indemnización.

Anunció que hoy a las 14:00 horas se tiene previsto una reunión entre los afectados por la construcción de la presa con el Ministro de Medio Ambiente y Agua, René Ortuño, que llegará hasta el lugar.

Recordó que en la pasada semana, en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), se aprobó un presupuesto de 2 millones 700 mil bolivianos, para el pago de la indemnización de las 34 familias afectadas, sin embargo, ellos señalaron de que esos recursos no serían suficientes para pagar a todos.

Entre los afectados acordaron internamente, no recibir dinero de las autoridades, a no ser de que se indemnice a todos en su totalidad y no sólo a unos cuantas familias.

Las familias afectadas mediante una nota, están solicitando a las autoridades una reunión, para recabar información sobre el pago de la indemnización.

Deudas con la empresa

El legislador departamental, mencionó que la Gobernación no sólo debe garantizar recursos para el pago de la indemnización, también para el pago de tres planillas adeudadas a la empresa a cargo de la construcción de la presa de Rumicancha.

El monto que se adeuda ascendería aproximadamente a 40 millones de bolivianos.

El asambleísta pidió a la Gobernación cumplir con el pago de esos recursos, para que se garantice la conclusión de la obra.

Reunión

Afectados por la construcción de la presa de Rumicancha se reunirán esta tarde con el Ministro de Medio Ambiente y Agua, René Ortuño.

