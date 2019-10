Autoridades locales creen que el negocio de los hidrocarburos esta en «terapia intensiva»

Autoridades departamentales, tanto de la Gobernación de Tarija como de la Región Autónoma del Chaco, advierten que el negocio de los hidrocarburos se encuentra en “terapia intensiva” y que no garantiza ser rentable a futuro, esto por el hecho de ser evidente la disminución de la producción de los hidrocarburos que se viene dando en el país, lo que se hay visto replicado en la disminución de la producción hasta en un 20.8% que ha registrado la Planta Separadora de Líquidos.

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, manifestó que la disminución de la producción de líquidos en la Planta Separadora de Líquidos del Chaco (PSL) Carlos Villegas que cayó hasta en un 20,8% en los primeros cuatro meses de este año, comparado a similar periodo de 2017.

“Esto tiene que preocupar al departamento y de sobremanera a la Región Autónoma del Chaco, sus autoridades, a sus instituciones, esta es una industria que ha implicado una inversión de más de 800 millones de dólares que desde su inicio a la fecha nunca ha superado el 30% de su capacidad, siempre estuvo trabajando a su capacidad mínima”, detalló Castrillo.

Castrillo recordó que en reiteradas ocasiones se advirtió que esto se debe a la baja producción de hidrocarburos en el país, y, a que el Estado no estaba pudiendo cumplir con los volúmenes de exportación hacia la República de Argentina, entre otros factores.

La autoridad mencionó que el principal producto que tiene la Planta Separadora de Líquidos desde que inició operaciones era el Gas Licuado de Petróleo (GLP), y el único mercado para el GLP que produce esta planta, era el interno y el paraguayo, exportando una mínima cantidad.

“Lamentablemente las autoridades nacionales no han tendido la capacidad de encontrar nuevos mercados que permitan mejorar la producción de GLP de la Planta del Gran Chaco, junto a esto, la poca capacidad de buscar nuevos mercados para el GLP y para los productos de la Planta Separadora, (se da) la caída de otro proyecto importante como lo es la Petroquímica”, expuso Castrillo.

Castrillo explicó que la Planta Separadora del Chaco debía producir la materia prima para la Planta de Propileno y Polipropileno, conocida como Petroquímica, pero al caerse este último proyecto, la Planta Separadora no tiene para quien producir.

“Ahora nos sorprende que haya caído en más del 20% su producción, ¿a qué se debe esto?, ¿es por qué nuestros campos están declinando todavía más?, ¿en qué estado se encuentran nuestras reservas?, ¿cuáles son los factores que están incidiendo? Son temas que nosotros hemos cuestionado, hemos interrogado e interpelado siempre ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ante nuestras autoridades nacionales para que aclaren esto a la población y transparenten la información”, dijo Castrillo, dejando entrever que hasta la fecha no han tenido acceso a estos datos.

La autoridad lamentó que YPFB no difunda el contenido del informe de cuantificación y certificación de reservas que presentó la empresa canadiense Sproule International Limited, remarco que pese a que el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, remitiera una nota formal a las autoridades nacionales, a la fecha no ha sido respondida.

Castrillo manifestó que no están de acuerdo que la Planta Separadora vaya a dejar de funcionar, argumentó que esto va depender mucho de la capacidad que tengan los campos de continuar produciendo hidrocarburos, además de mejorar la producción de gas en el departamento, como también de mejorar las condiciones de exportación hacia la Argentina, lo que pasa por una competencia exclusiva del nivel central del Estado.

“Ojalá el Gobierno Nacional pueda reencaminar las políticas de hidrocarburos en el país, pueda restablecer las negociaciones o redefinir el contrato de exportaciones con la Argentina que permita incrementar los volúmenes de exportación, pero esto pasa por muchos temas, porque creo que la capacidad de producir hidrocarburos en el país está cayendo cada vez más y estos son los resultados”, señaló Castrillo.

Al respecto de este tema, la asambleísta regional, Martha Gallardo, manifestó su preocupación por el hecho que las autoridades chaqueñas no están considerando el futuro de esa región una vez que se acabe el gas, remarcó que no existe una propuesta para diversificar la economía. “Lo que pasa con la Planta Separadora de Líquidos es porque está bajando la producción de hidrocarburos, esta es la principal razón, esto demuestra que los pozos ya no están rindiendo como sabían hacerlo ¿qué otra causa puede ser?”, dijo Gallardo.

Gallardo lamentó que las autoridades del Chaco estén concentradas en los recursos que van a recibir del 45% de regalías, sin embargo no estén planteando soluciones a la crisis que vive actualmente la Región Chaqueña. “Yo no sé cuál es la visión que tiene la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) del Chaco, José Quecaña, porque no entiendo cuál es el objetivo de tocar el tema del 45% cuando sabemos que esto ya está garantizados, pero insisten en reunirse en Caraparí, sin tomar en cuenta al municipio de Villa Montes”, reclamó Gallardo.

La legisladora regional del Chaco mandó a las autoridades ejecutivas a plantear políticas que vayan enfocadas más allá del gas, puesto que es evidente que los hidrocarburos están entrando en declive.

REDACCIÓN CENTRAL

