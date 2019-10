Gobernador del Chaco no invita a algunas autoridades para reunión de ingresos por IDH

El asambleísta departamental, Wilman Cardozo, informó que no recibió la invitación para asistir a la reunión convocada por el ejecutivo regional del Gran Chaco, José Quecaña y autoridades afines al Movimiento al Socialismo (MAS) en el municipio de Caraparí, donde en la misma se abordaría el tratamiento del 45% por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en favor del Chaco como así también de las normas que justifican legalmente que esta región acceda a estos recursos.

Cardozo señaló que pese a que no se le haya cursado una invitación, mandó una carta donde se explica todo el historial Jurídico y cívico sobre el 45% del IDH y sobre las regalías que benefician a la Región Chaqueña, puesto que su persona ha sido uno de los gestores, junto a su pueblo acompañados de otras autoridades que buscaron crear las normas que en la actualidad brindan los recursos económicos de la Autonomía Regional.

En dicha carta que fue enviada, Cardozo recomendó no debatir sobre el tema del 45% como de no dar motivos para que otros lo hagan, ya que según “la realidad política es distinta a otras décadas, porque varios detractores del Gran Chaco están esperando eso”. No obstante también sugirió a algunas autoridades chaqueñas, que no se alíen con autoridades de otros lugares considerando que hasta hace poco pretendían quitar el 45% y abandonar a esa región como Camirí o Potosí. “Aliarse a ellas sería una traición y hacer el papel de tontos útiles en contra de los intereses del Chaco” advirtió.

“Solo espero que los compañeros del MAS tomen decisiones cívicas, con responsabilidad y con la verdad y no asuman posturas políticas de confrontación”, declaró Cardozo.

