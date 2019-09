Piden que Mecoya sea declarado paso fronterizo oficial

El director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Tarija, Adel Vergara, dijo el jueves que la comunidad de Mecoya, del municipio de Padcaya, que conecta con Argentina está funcionando de manera ilegal, al carecer de presencia del Estado.

Este hecho hace que se genere inseguridad en el departamento, ya que fomenta el contrabando, además de la trata y tráfico de personas, que se ha convertido en un tema delicado y está afectando no sólo a Tarija, sino a Bolivia y es una práctica que se ha extendido por todo el mundo. “El abandono de las carreteras por parte del nivel central no solo genera problemas de trata y tráfico sino otros temas como carecer seguridad ciudadana. En el caso de Tarija realmente hay un total abandono, hay un punto fronterizo como el de Mecoya, por ejemplo, que tiene una ausencia total de Estado, no hay presencia de fuerzas armadas, policía u otras instituciones”, lamentó.

En ese sentido Vergara dijo que están pidiendo al Gobierno Nacional que declare este punto como un paso fronterizo oficial y autorizado, para que pueda contar con presencia policial y militar. “Y a partir de esa declaratoria el Estado siente presencia en Mecoya a través de las diferentes instituciones y en el caso de los otros pasos fronterizos como Yacuiba, Bermejo y Villa Montes, se requiere que el Estado centra pueda fortalecer a las instituciones de seguridad ciudadana como son las Fuerzas Armadas, como es la Policía, como es la Aduana que necesitan estar fortalecidas con recursos humanos y con tecnología para que puedan hacer un mejor control”, aseveró.

Asimismo, dijo que otro tema que preocupa es la falta de control en los caminos, en las carreteras hacia las personas que están viajando, excepto el tema de cobro de peaje “estos son temas que preocupan a la Gobernación porque son parte de la seguridad Ciudadana” “Actualmente este punto es clandestino o sea para el Estado no existe entonces lo que estamos exigiendo nosotros es que se declare como paso autorizado y a partir de esa declaratoria, el estado siente presencia en Mecoya a través de las diferentes instituciones”, explicó.

En este sentido, ha señalado que es un peligro para la seguridad de la población mantener esta frontera abierta y sin presencia policial, lo que facilita el contrabando, la trata y tráfico de personas y el narcotráfico, entre otros ilícitos. “En las carreteras de Tarija no hay ningún tipo de control ni a las personas ni a los bienes, excepto el cobro de peaje, estos son los temas que a la Gobernación le preocupan porque son parte fundamental de seguridad ciudadana”, dijo.

Vergara refirió que corresponde al nivel central a través de las instancias como Cancillería, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Gobierno quienes deben formalizar a Mecoya como un paso fronterizo oficial. “Estamos hablando de una competencia exclusiva del nivel central, que implica la presencia de las instituciones del Estado en la zona fronteriza, porque Mecoya ahorita no existe para el Estado”, aseveró.

En las últimas semanas a través de las redes sociales se han incrementado denuncias de intento de raptos, en diferentes puntos del país, son embargo, algunas de estas han sido desmentidas.

Asimismo, se ha observado un incremento de la publicación de personas desaparecidas que de manera oficial están siendo buscados por la Policía y en su mayoría se trata de menores de edad.

Esta situación ha causado alarma en la población y desde diferentes sectores han comenzado a manifestar su preocupación ante la desaparición de menores en el país.

COMPETENCIAS

Vergara refirió que corresponde al nivel central a través de las instancias como Cancillería, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Gobierno quienes deben formalizar a Mecoya como un paso fronterizo oficial.

“Estamos hablando de una competencia exclusiva del nivel central, que implica la presencia de las instituciones del Estado en la zona fronteriza, porque Mecoya ahorita no existe para el Estado”, aseveró.

Comparte esto: Tweet