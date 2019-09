Alfonso Lema: «El MNR desaparecerá sino participa en las próximas elecciones»

El concejal Alfonso lema miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), dijo el miércoles que de no presentarse este partido político las elecciones del 2019, perdería su personería jurídica. Considerando que en las 2 elecciones generales anteriores no participó como partido, aunque si formó parte de algunas alianzas, lo cual no cuenta para el Tribunal Supremo Electoral.

Asimismo, recordó que como facción del partido pidieron la democratización dentro del MNR, pues considera, que este es un aspecto fundamental, ejercer la democracia dentro del partido para poder exigir también que se cumpla la democracia y el respeto al 21F a nivel nacional. “Hay que ser coherentes en el planteamiento que se le hace al país y si vamos a plantear que se respete la decisión del soberano del 21 de febrero, también hay que plantear que el MNR tenga una dirigencia legítima y legal y eso pasa por la decisión de los militantes del MNR, lo que no ha sucedido hasta la fecha”, aseveró.

Recordó que para conformar alianzas, de cara a las próximas elecciones generales, el líder nacional Adolfo Siles, debe consensuar con todo el comando Nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario, para recién firmar cualquier acuerdo. “Si eso no sucede, no puede firmar una alianza, pero eso puede suceder, en esta perspectiva de acomodar candidaturas de cara a las elecciones nacionales y subnacionales. En esa línea nosotros no creemos que ese sea el camino”, opinó.

Para Lema, el camino no es quién le gana al binomio del actual partido de gobierno, sino que alternativas y qué propuestas tendrá el país para optar por una mejor propuesta, que la que gobierna el país actualmente.

Con la promulgación y aplicación de la Ley de Organizaciones Políticas, el panorama político del país ha cambiado y los diferentes partidos y agrupaciones políticas tienen muy poco tiempo para consolidar alianzas, e incluso algunos llegar a cumplir los requisitos necesarios para presentarse como opción en las elecciones generales del próximo año.

