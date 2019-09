Suman observaciones de la ALDT al POA 2019

Los plazos corren y ahora corresponde a la gobernación subsanar las observaciones realizadas por el ente legislativo, para que el presupuesto departamental sea presentado hasta el día viernes 14 de septiembre al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Desde las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), han argumentado de una serie de observaciones al Plan Operativo Anual (POA) 2019 presentado por el gobierno departamental.

Desde la comisión de Desarrollo Humano, el asambleísta Rubén Velasco, informó que se observó que no se ha presupuestado el costo de resonador magnético en su totalidad, y sólo se ha destinado 5 millones de bolivianos para este ítem.

Asimismo Velasco explicó que en el POA 2019 presentado por la Gobernación no se especifica de manera clara los porcentajes asignados a cada rubro es decir al área de salud, al área de Educación, al área de proyectos, entre otros.

Por su parte el asambleísta Ervin Mancilla, de la comisión de Constitución, indicó que una de las observaciones más grandes que se ha hecho al POA 2019 en esta comisión, es que se están destinando recursos del IDH para la región Autónoma del Chaco cuando la ley establece que se destina el 45% solo de las regalías departamentales.

“Una de las observaciones más fuertes es por ejemplo aquella en la que pedimos una base legal, del porqué de la transferencia de 36 millones de bolivianos del IDH al Gobierno Autónomo Regional del Chaco. Ya que ellos dispondrían de su 45% de las regalías pero en ninguna norma especifica que se deba transferir también el 45% del IDH”, indicó.

Asimismo, dijo que otra observación que se hizo es que “unas 20 leyes departamentales están siendo incumplidas al no asignar presupuesto dentro del POA 2019”. “Otra observación es que pedimos el desglose de las partidas, no a programas. Pedimos un desglose de la base de cálculo que usaron para el Prosol, para el fondo de Lucha contra el Cáncer, para el Fopet y por ultimo pedimos que expliquen como hicieron la base de cálculo para asignar presupuesto para la Ley de 8%”, agregó el asambleista.

Mancilla indicó que basándose en el presupuesto de anteriores gestiones el 8% corresponde a más de 100 millones de bolivianos, sin embargo en este presupuesto se considera sólo 60 millones de bolivianos, que no alcanza para cubrir ese 8%.

Este aspecto fue corroborado por el alcalde de El Valle, Álvaro Ruiz, quien denunció que los recursos a desembolsar para cumplir con la ley del 8 por ciento no se encuentran en el POA del Gobierno Departamental de Tarija, lo que causaría un grave problema económico no solo para las alcaldías sino para el departamento.

“La Gobernación al no haber transferido los recursos económicos a los municipios o subgobernaciones, hicieron que estas estas no pagaran a las empresas, y estas, a su vez, no han podido cumplir con los bancos y han generado mora. Por lo que Tarija es el departamento donde el índice de mora que más ha crecido en todo el país”, indicó Ruiz.

En este sentido, el alcalde ha señalado que la ley establece que el criterio de estos recursos es de igualdad para cada municipio, tal como se distribuye en la provincia autónoma de Gran Chaco. “La ley dice muy claro, dice que el Gobierno departamental mediante su órgano ejecutivo deberá programar el 8 por ciento de las regalías departamentales y se distribuirá de la siguiente manera, 1 por ciento para cada municipio, este es un criterio de igualdad, como el Chaco que tiene un criterio de distribución de igualdad porque sabemos que Yacuiba es más grande que Caraparí pero reciben la misma cantidad, es un criterio de igualdad”, explicó.

Además ha explicado que el porcentaje representa una cifra de 14 millones de bolivianos por cada municipio que vendría a apoyar a los proyectos que quedaron paralizados.

