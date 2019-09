Concejo Municipal pide retirar proyecto «Ciudad Inteligente»

El presidente del Concejo Municipal de Cercado, Francisco Rosas, informó que el miércoles 12 se tratará nuevamente el Plan Operativo Anual (POA) 2019 del Gobierno Municipal, en el seno del Concejo, por lo que pide al alcalde de Cercado, Rodrigo Paz, pueda modificar el mismo sacando el proyecto de Ciudad Inteligente y además reduciendo el presupuesto a otros proyectos como el puente 4 de julio.

“Hoy queremos hacer una petición pública al alcalde municipal para que podamos hacer un ajuste en el POA 2019. Eso significa que podamos incorporar muchas demandas que están pendientes de la población. Reducir recursos, en algunos proyectos que están programados por un monto de cerca de 40 millones de bolivianos que liberaríamos para destinar a otros proyectos”, indicó.

En ese sentido, remarcó que estos recursos podrían servir para proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, para el sector salud, para deporte, para educación, para equipar EMAT, para plantas de tratamiento y “sobre todo para el área rural”. “Necesitamos liberar esos 40 millones de bolivianos para destinar a estos sectores y es por eso que hoy día le pedimos una apertura al alcalde y que pueda hacer estos ajustes, y beneficiar a muchos sectores que lo están esperando”, indicó.

En su opinión se pueden conseguir estos recursos, reduciendo el gasto en otros proyectos que no son prioritarios para la población. “Necesitamos reducir recursos por ejemplo el proyecto de Ciudad Inteligente, ese proyecto ya no debería estar inscrito en el POA municipal, porque es un proyecto que ya no tiene financiamiento y no tiene sentido de continuar con su ejecución. Necesitamos reducir los recursos en el puente 4 de Julio y otros proyectos menores, reitero con lo que sumariamos alrededor de 40 millones”, expresó.

En referencia al proyecto Ciudad Inteligente y el puente 4 de julio, afirmó que la población no ha solicitado estos proyectos y por ello considera que dejando un lado estos proyectos la población podría beneficiase con proyectos de salud, educación, deporte, equipamiento y saneamiento básico que son proyectos que la ciudadanía si está pidiendo.

“Yo creo que el alcalde tiene que dar un pasito atrás para dar mucho más adelante, y hacer un esfuerzo y tomar una decisión valiente y escuchar a los barrios, y finalmente que la población se beneficie”, puntualizó.

Puente 4 de Julio

El puente 4 de Julio fue rechazado por diversos sector de la población, sin embargo en enero pasado fue aprobada su construcción en una polémica sesión de Concejo.

En la oportunidad, el concejal Sergio Gallardo rechazó la aprobación del proyecto y esgrimió argumentos técnicos, económicos y sociales. Entre los primeros señalo que según el documento base de contratación se requería un experto en estructuras con grado de Maestría y ciertos requisitos de experiencia lo que no fue cumplido, ya que el mencionado profesional presentó documentos de haber estudiado en Francia, los que no fueron revalidados en el país. En el aspecto económico se cuestionó que costará cuatro veces más que el puente Bicentenario y finalmente en el tema social se argumentó que hay un gran rechazo por parte de la población por el elevado costo de la obra.

El arquitecto, Leopoldo López Cossío, en representación del Colegio de Arquitectos, en un momento de la sesión explicó los argumentos técnicos e incluso legales del porqué no debería construirse el puente 4 de Julio, concluyendo con la recomendación de construir primero el puente Isaac Attié, que conectará los diferentes barrios que se hallan al otro lado de la margen del río Guadalquivir con el Mercado Campesino, lo que descongestionaría la zona del puente San Martín, toda vez que el 80% del tráfico de vehículos por la zona se dirige a la zona del Mercado Campesino y aledaños, y sólo un 20% se dirige a la zona central, según dijo.

El proyecto del puente 4 de Julio pretende dar solución al problema de tráfico vehicular entre la zona alta y baja de Tarija y tendrá un costo de 73 millones de bolivianos.

Ciudad Inteligente

Este proyecto llevado adelante por el Gobierno Municipal es otra de las obras que ha generado bastante polémica debido al elevado costo del mismo, de cerca de 90 millones de bolivianos, que debía ser ejecutado con contraparte de la Gobernación.

Sin embargo, la Gobernación desistió de poner la contraparte argumentando falta de recursos lo que deja al proyecto con solo los recursos por parte del municipio.

Asimismo, este proyecto, el senador de Tarija por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Víctor Hugo Zamora, presentó en julio documentos que avalan una denuncia sobre sobreprecios en diferentes componentes del proyecto Ciudad Inteligente que lleva adelante el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT).

El legislador tarijeño mostró documentación del “elevadísimo” sobreprecio en varios ítems del proyecto Ciudad Inteligente, que conlleva un daño económico al Estado además del direccionamiento de la adjudicación a la empresa Huawei.

