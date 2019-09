Solicitan información de 16 inmuebles vinculados a ex gobernador Condori

La gobernación solicitó formalmente, a la Fiscalía de Distrito, inspeccionar ocularmente los 16 inmuebles vinculados a la propiedad del Exgobernador interino por el MAS, Lino Condori Aramayo, de quien también se dijo que ya no es empleado de la empresa “Erika”.

“Estamos esperando que el Ministerio Público señale la audiencia de inspección ocular, queremos ir a hacer una revisión, en el lugar, de 16 inmuebles que han sido identificados, vinculados a propiedad del señor Lino Condori”. La información es del Secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García Delfín, al añadir que se habla de los 14 inmuebles que figuran en Derechos Reales, como de los terrenos que Tolomosita, que habrían costado 65 mil dólares.

“También estamos ante un bien inmueble que se encontraría en el centro de la ciudad de Tarija”, añadió García al explicar que el Ministerio Público tiene que resolver la proposición de diligencias dentro los plazos procesales. “Primeramente habíamos pedido sobre las 14 propiedades, ahora hemos ampliado la proposición para que se incluya dos inmuebles más, por lo que nosotros estaríamos listos para poder coadyuvar en todo lo que corresponde al traslado del personal para la inspección”, añadió el funcionario.

Para muchos críticos, en la gestión de Condori, entre los años 2011 a mediados del 2015, este departamento tuvo los mayores ingresos por la renta petrolera, sin embargo, su situación en los diferentes órdenes, no mejoró sustancialmente.

Para algunos se manejaron 18 mil millones de bolivianos que no se tradujeron en la mejora de las condiciones de vida del departamento en general, los servicios básicos fundamentalmente, siguen los mismos, con muchas dificultades ante el crecimiento poblacional.

Respecto la versión de que Condori Aramayo ya no trabaja en la empresa anteriormente citada, como se había informado originalmente, García informó que mediante requerimiento fiscal piden que la empresa certifique que el gobernador no es su empleado. “Esto viene a confirmar lo que como gobernación preveíamos, que ni siquiera el señor Condori sabía de que trabajaba como encargado de proyectos, después apareció con un contrato de encargado de almacenes y ahora, últimamente, dijo que ya no trabaja”, informó.

Fernando Barral Zegarra

