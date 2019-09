Tarija, Santa Cruz y La Paz no asistieron a reunión del Pacto Fiscal

Los departamentos de Tarija, Santa Cruz y La Paz no fueron a la reunión técnica a La Paz, sobre el Pacto Fiscal convocada por el gobierno nacional que determinó retomar este tema, aunque sin tocar la redistribución de los ingresos por impuestos nacionales.

“No hemos viajado, por las razones que usted conoce, tampoco ha viajado Santa Cruz y tampoco asistió La Paz”, confirmó el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya Salinas, al indicar que pese a estas ausencias la reunión debe estar dándose.

A través de este diario, Ardaya Salinas, el miércoles dijo que convocaron a la reunión, pero no preveían tocar la redistribución de los ingresos nacionales por impuestos, que en más de 80% maneja el gobierno nacional.

La decisión de los departamentos mencionados es no volver a estas reuniones, mientras no se toque la redistribución, considerada necesaria ya que el gobierno nacional transfirió competencias o responsabilidades a las regiones, sin los recursos necesarios. “Claro debe estar haciéndose la reunión, porque es un club de amigos, seguro que sí”, ironizó Ardaya al recordar que el gobierno convocó a reunión al Consejo Nacional para el Pacto Fiscal para este miércoles, si no abordan la redistribución, tampoco asistirán.

Este diario accedió a una carta que el gobernador de La Paz, Félix Patzi Paco envió al Mandatario Evo Morales Ayma donde recordó que el diálogo sobre el Pacto Fiscal se dio de acuerdo a procedimiento aprobado por el Consejo Nacional de Autonomía (CNA).

Y pese al incumplimiento de tareas encomendadas a la Secretaría Técnica dependiente del gobierno mediante resoluciones orientas a ver el tema de la redistribución, las fuentes de financiamientos propuestos por algunos departamentos. “El Pacto Fiscal es un tema de vital importancia para el departamento de La Paz por lo que nuestro concurso es irrenunciable, sin embargo, debemos insistir que se retome el trabajo realizado, respetado los acuerdos alcanzados y seguir el debate”, indicó.

“No hacerlo de esta manera se restará credibilidad al propio Consejo Nacional de Autonomías y el diálogo nacional del Pacto Fiscal seguirá a la deriva”, advirtió Patzi, cuyo departamento también propuso redistribución, aunque con algunos porcentajes diferentes a Tarija.

Más del 70% de los ingresos por los impuestos nacionales administra el gobierno, las gobernaciones no acceden a nada, a los municipios otorga el 20% y a las universidades estatales el 5%, los departamentos piden que la redistribución también llegue a las gobernaciones.

Oliva pidió tratar consensos alcanzados para Pacto Fiscal

En una carta enviada por el Gobernador de Tarija Adrián Oliva Alcázar al Viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, pidió incluir los consensos aprobados en la 17 reunión sobre el Pacto Fiscal, referidas a las alternativas de financiamiento.

“Por intermedio de la presente, como representante del departamento de Tarija, solicito se agende explícitamente el tema de las alternativas de financiamiento tanto de la reunión de la Comisión Técnica como del Consejo Nacional de Autonomías”, señala la misiva.

Oliva además recordó en la carta enviada al viceministro, que el departamento de Tarija ya presentó su propuesta en la décimo cuarta sesión del Consejo Técnico del Pacto Fiscal realizada en la ciudad de Cobija el año pasado.

Tres departamentos, cuyas autoridades principales no responden a la línea del MAS, plantean un Pacto Fiscal con redistribución, lo que no comparte los departamentos cuyas autoridades responden al partido en función de gobierno.

Fernando Barral Zegarra

