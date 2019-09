Johnny Torrez sobre convocatoria para lograr un gran frente de unidad: «Convocamos a 8 organizaciones y aparecieron más de 50»

Los políticos de diferentes organizaciones y partidos que se reunieron este jueves para analizar la Ley de Organizaciones Políticas promulgada recientemente y debatir cómo logran la unidad para la elección nacional, negaron que estén excluyendo a alguien.

“Lo que hemos hecho nosotros es una convocatoria a 8 organizaciones políticas, el MNR, Unidad Nacional, UNIR, TPT (Todo por Tarija), Camino al Cambio (CC) FE (Frente Esperanza, habían tres plataformas dos del Chaco y una de Bermejo”, informó el dirigente del MNR, Jhonny Torres. «Son plataformas de defensa del 21-F, aclaró el político, al agregar que la convocatoria fue a todas ellas, sin embargo, concurrieron más, cerca de 50 organizaciones con o sin personería, se desconocía el interés masivo que tienen de participar», agregó.

Había un interés gigantesco de que alguien los convoque para hablar, para ver que piensan de la ley, qué pasa con el calendario electoral, que se oriente a unos y otros frente al inesperado panorama político electoral que surgió, prosiguió. “Eso es lo que ha ocurrido, no hemos firmado nada, desmiento categóricamente que hayamos firmado algo, que alguien liderice esa alianza que todavía no hay, no lideriza nadie, ninguna organización, ninguna persona”, insistió Torres.

«En el discurso confluyeron en tres o cuatro puntos, en las expresiones, defensa de la democracia, preocupación por el futuro del país, defensa del voto ciudadano, preocupación por la crisis económica y cómo se sale de ella. Se determinó volver a convocarse en esta ciudad, ahora que cada uno tiene ideas más claras acerca de cómo funcionan las cosas, el otro tema es que no hay tiempo, en 40 días debe presentarse una alianza, en noviembre presentar el binomio e ir a primarias en enero, «, explicó el actual Sub Gobernador de Cercado.

El dirigente de Unidad Nacional (UN) César Mentasti Padilla, declaró que en esta reunión no se firmó nada, se convocó para analizar la Ley de Organizaciones Políticas, esta Ley establece tiempos fatales, que están a la vuelta de la esquina. “Lo fundamental es darle al pueblo muestras de unidad departamental, que refleje la participación de todas las fuerzas democráticas que se consideren de oposición, “eso es lo que pide el pueblo”, remarcó el representante político.

Esta Ley de Organizaciones abrogó la salvaguarda de vinculante de los resultados del Referendo del 21 de febrero de 2016, “el MAS contra viento y marea lo ha aprobado, por eso es que se tiene que participar, lo peor sería quedarse afuera”.

Para el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) la contradicción actual de Bolivia es democracia o dictadura, en consecuencia lo que se definirá en adelante, es si el país está con una u otra alternativa política.

«El FRI es un partido político frentista y siempre hizo alianzas para defender la democracia, la fundamental contradicción en Bolivia actualmente es democracia y dictadura, no se respeta el estado de derecho», expresó el dirigente nacional, Edgar Guzmán.

Esta organización política, defiende a los colectivos ciudadanos que defienden el referendo del 21 de febrero de 2016, declaró al recordar que tras la promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas, el FRI tiene plena vigencia electoral. “Estamos buscando la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas, porque el FRI es de izquierda democrática y consideramos que es de suma importancia para el pueblo de Bolivia, la unidad, eso está demandando la gente”, sostuvo Guzmán.

