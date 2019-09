Gobernación tiene previso reservar Bs. 30 millones para el pago del PROSOL

La Gobernación de Tarija está previendo desembolsar unos 30 millones de bolivianos para el Programa Solidrio Prosol de este año, todavía no hay un monto preciso porque aún no se definieron el total de las comunidades a beneficiarse con esta entrega de dinero.

La estimación es del secretario de Planificación Karim Leytón Alé, al confirmar que todavía no hay precisiones sobre el número de familias ni comunidades, que están efectuando sus trámites para regularizar sus papeles y habilitarse.

Además está el problema de Bermejo que pide Prosol para 26 comunidades cuando solamente 15 se habilitaron, las otras no cumplieron sus trámites, en las demás o no vive la gente en el lugar o simplemente no existe, según la directora del Prosol Gladys Sandoval Salgado.

Leytón Alé además dijo que considerando estos antecedentes en el Plan Operativo Anual 2019 (POA) de la gobernación, se presupuestó 30 millones de bolivianos, aunque reiteró que es cifra no es definitiva, sino una previsión.

