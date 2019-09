ALDT agilizará análisis del POA 2019 de la Gobernación

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Guillermo Vega, explicó el jueves que las diferentes comisiones del ente legislativo están trabajando para concluir el análisis del POA 2019, para estar preparados en caso de que el Ministerio de Economía no conceda mayor plazo para la entrega del Programa Operativo Anual departamental. “Ayer (miércoles) hemos mandado la nota pidiendo una ampliación del plazo al Ministerio de Hacienda, si no hubiera respuesta mañana (hoy) nosotros vamos a tratar de terminar el trabajo para no perjudicar al departamento”, explicó.

Asimismo dijo, que de hallarse observaciones en el POA 2019 presentado por la Gobernación de Tarija procederán a presentar una Ley Financial como se hizo en la pasada gestión. “Ustedes saben que la pasada gestión la Asamblea tomó la decisión de modificar el presupuesto y se hizo en consenso con todos los asambleístas porque nosotros representamos a todo el departamento y si hay errores en el presupuesto nosotros vamos a tomar la decisión como directiva, juntamente con la Gobernación, y si no hubiera la respuesta por escrito de parte de ellos a las observaciones de las diferentes comisiones, entonces vamos a hacer una Ley Financial”, explicó.

Sobre la versión de la Gobernación de que el techo presupuestario fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas llegó con retraso, lo que motivó la demora en la entrega del POA 2019 a la ALDT, Vega dijo que tiene conocimiento de que la Gobernación comenzó a trabajar en el POA en el mes de julio, por lo que considera que el argumento no es válido. “Tenemos información que ha llegado a inicios de agosto, entonces ellos han tenido un tiempo, además de que ellos han empezado a trabajar en el mes de julio el presupuesto con las diferentes subgobernaciones, entonces sólo debían ajustar el presupuesto al techo presupuestario”, indicó