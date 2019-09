Piden al Concejo Municipal no postergar regularización de impuestos municipales

Gustavo Rodríguez, miembro del Comité Cívico de Tarija, pidió al Concejo Municipal definir el tratamiento de la Ley de Regularización de Impuestos Municipales, luego de haber suspendido en varias sesiones su tratamiento.

El cívico aseguró que el perjuicio para la población es enorme pues son muchos los casos de personas que tienen problemas con el tema de impuestos municipales, lo cual les impide realizar cualquier otro tipo de trámite en el municipio. “Son 4 mil cuentas congeladas que hay en los diferentes bancos en la ciudad de Tarija, 29.000 moroso en el tema de vehículos y otra cifra similar en el tema de inmuebles”, aseguró.

Rodríguez considera que el Concejo no quiere tratar este tema, y lamentó esta situación considerando que los demás departamentos del país ya han avanzado en este tipo de normas. “Estamos pidiéndoles respuestas a la solicitud que se ha hecho hace más de dos años, no es un tema nuevo. Son más de dos años que cursa esta ley en el Concejo Municipal la solicitud de esta ley. Enlos municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ya están culminando con este proceso de regularización”, afirmó.

El cívico señaló que el Concejo Municipal está actuando de manera irregular en lo que respecta a esta ley ya que tras esperar varias horas el día de ayer suspendieron su tratamiento por falta de firmas de la comisión económica. “El día de ayer hemos estado desde las 9 de la mañana hasta cerca la una, desde las cuatro hasta las ocho de la noche, sentados ahí en el Concejo Municipal porque se había agendado la ley de regularización de impuestos municipales, lamentablemente se ha vulnerado el orden del día se ha tratado hasta puntos varios, al parecer era el objetivo que nosotros nos cansemos que abandonemos la sala de sesiones para después hacer lo que ellos quieran”, aseveró.

En este sentido Rodríguez ha señalado que los concejales al notar que los cívicos no se iban a levantar de la sala de sesiones pues presentaron un informe que explicaba que la comisión económica no había habilitado esta ley para ser tratada en el pleno. “Estamos pidiéndoles respuestas a la solicitud que se ha hecho hace más de dos años, no es un tema nuevo. Son más de dos años que cursa esta ley en el Concejo Municipal la solicitud de esta ley”, finalizó.