Impulsan formación del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia en Tarija

El político, Roberto De la Cruz Flores llegó a Tarija para formar el CONADE de Tarija, dijo que buscan un frente amplio, que se oponga a la dictadura que está instaurándose en Bolivia, y que se preserve la Constitución y el estado de derecho.

NUEVO SUR (NS): Con qué finalidad quieren crear el CONADE (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia) en Tarija…

ROBERTO DE LA CRUZ (RDC): El objetivo de CONADE es formar un Frente amplio de resistencia nacional desde las calles, frente a la pretensión de dictadura que quiere imponer la dictadura de Evo Morales, vulnerando las normas establecidas como la Constitución, el resultado del 21 de Febrero de 2016 y los derechos humanos, estamos contando en decenas los muertos que tiene en su haber el gobierno de Morales, no queremos vivir en dictadura nunca más…

N S: ¿Estamos camino a la dictadura…?

R D C: Estamos en esa ruta…

N S: Por qué….

R D C: Porque sus hechos, sus actos así nos están demostrando, la Constitución, la norma suprema del país, en su artículo 168 dice que no pueden ir más de dos períodos el presidente y vicepresidente, el Tribunal Constitucional azul ha vulnerado este artículo, dando una sentencia favorable…

N S: El MAS argumenta que el 21 de febrero de 2016 se votó para no modificar la Constitución y que no se modificó, en consecuencia tienen derecho a re postular…

R D C: Si queremos aplicar la norma, la Constitución evita, las Sentencias están por debajo de la Constitución, por tanto la supremacía debía respetarse, en este momento por la fuerza quieren hacer prevalecer la sentencia constitucional “trucha”, aprobada por los Tribunos masistas, eso queremos evitar nosotros, porque es “trucha”, es ilegal, debían haber considerado este artículo para hacer fallo, no lo han considerado, si lo han considerado, fue como papel higiénico…

N S: Ahora por qué este propósito de que surja el CONADE cuando usted, entre otros, hizo que Evo Morales llegue a la presidencia del país…

R D C: CONADE tumbó en 1980 a la Dictadura militar, CONADE a partir de su refundación tumbó al proyecto de Código Penal, CONADE ahora está dispuesto a organizar un frente amplio de resistencia civil desde las calles en todo el país, llamando a reflexionar a quienes apoyamos a Evo Morales al principio, porque parecía un proyecto de país, que ahora se ha convertido en un proyecto de poder y esa gente que apoyó, como Roberto De la Cruz, tiene derecho a arrepentirse, hoy estoy arrepentido de haber apoyado, porque nunca había pensado que Evo Morales se iba a convertir en una especie de dictador, si va forzar de ir a la re postulación, se va convertir en un dictador, no quiere Roberto De la Cruz tener un gobierno dictador, sino que respete las normas democráticas…

N S: Como usted hay varias personas que apoyaron a Evo Morales para ser presidente, como los periodistas Andrés Gómez, la propia Amalia Pando, apoyaron en un comienzo esto que llaman Proceso de Cambio, considera que así, hay gente, entre ellos masistas, arrepentidos…?

R D C: Amalia Pando, Andrés Gómez, como Roberto De la Cruz, muchos otros nunca hemos sido masistas, pero hemos apoyado pues, obviamente cuando hay un gobierno interesante hay que apoyar, no podemos ser perros del hortelano, que no comen ni dejan comer, hemos visto al comienzo una alternativa con un proyecto de país, pero nos ha traicionado, Morales ha defraudado al pueblo boliviano, particularmente a nosotros, por tanto tenemos derecho a arrepentirnos, así de arrepentidos estamos…

N S: Qué ha hecho que Evo Morales y este proyecto cambie, que no responda a lo que originalmente se había concebido…

R D C: Ambición y la corrupción, creo que si entra otro gobierno, faltaría celdas, cárceles para los miembros del actual gobierno, porque donde pones el dedo salta la pus, la corrupción, incalculable, quieren evitar eso, quieren sanear con la eternización en el poder, por eso es nuestra obligación construir una alternativa de resistencia amparada en la Constitución…

N S: Qué opina de la Ley de organizaciones políticas que se ha aprobado…

R D C: Es una guillotina, que quiere, que no permite a nuevas alternativas, agrupaciones ciudadanas y a los activistas que están en las calles, en estos momentos en La Paz, apoyando a los cocaleros de Yungas, eso solamente se hace en regímenes de dictadura, por eso estamos obligados a construir este frente amplio de resistencia nacional…

N S: Actualmente en el MAS se observa gente que era adenista, mirista, ucesista, ¿qué opina de eso?

R D C: A mí me extraña que en Tarija, los antes adenistas, miristas, emenerristas, se hayan convertido en masistas, me extraña harto, se aproximaron ayer, entonces dije, un ratito yo vine a construir CONADE con gente que no tiene cola de paja….

Fernando Barral Zegarra