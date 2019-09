Ex aliado de Oliva dice que agrupación «TODOS» es de 8 familias

El exsecretario de Gobernabilidad de la Gobernación de Tarija, Luis Alfaro, se refirió el martes a la creación de la agrupación TODOS, de la cual dijo que no está conformada solo por unas ocho familias de Tarija, por lo cual el nombre no iría acorde a la sigla. “La Constitución y las leyes te permiten asociarte empresarial, sindicalmente y en todos los niveles, lo anecdótico es que se copian la palabra TODOS que está en boga en el país. Surgió una agrupación con fuerza a la cabeza de Daniel Condori que es Bolivia Somos Todos, de todos los exdirigentes de la CSUTCB, parece que han visto que esta palabra, de ser unos cuantos, podrían llegar a la población”, afirmó.

Considera que esta agrupación “ya no engañará al pueblo por que todos conocen como son y lo que han hecho en Tarija en los últimos años” “Todos no son todos, sino que son unos cuantos, que son de 6 a 8 familias que a título de haber ganado la Gobernación y recibido nuestro humilde apoyo en la segunda vuelta, finalmente se han deshecho de todos sus aliados quienes no compartíamos su visión”, expresó.

En opinión del ex secretario esta agrupación lejos de constituirse en una verdadera oposición al Gobierno del MAS, y más bien se constituye en una ayuda al partido en función de Gobierno. “Yo creo que le están haciendo un favor (al MAS) pareciera que son más bien mandados por Evo Morales estos TODOS. Son como cuando se presenta Doria Medina, Tuto Quiroga a terciar con Evo Morales, Evo Morales los revuelca con dos tercios, entonces este grupo le va hacer el mejor favor al MAS para que vuelvan a la Gobernación”, aseguró.

Asimismo, Alfaro considera que el endeudamiento al que ha sometido la Gobernación al departamento es algo que llama la atención considerando que es el único departamento que ha acudido a fideicomisos del Gobierno.