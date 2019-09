Empresarios preocupados por inflación argentina y piden reforzar control aduanero

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Víctor Fernández, dijo que existe preocupación en el empresariado tarijeño por la caída del peso argentino, que previsiblemente incrementa el contrabando y en algunos rubros afecta a la economía del empresariado especialmente en los rubros vitivinícola, lácteo, gaseosas, mueblería y comestibles, entre otras. “Hemos mandado un mensaje urgente al presidente de la Confederación solicitando al Ministerio de Finanzas y Aduana, que intervenga de modo que se refuerce el control aduanero en Bermejo, Yacuiba y Villazón porque esta crisis es una amenaza y en este momento ya está afectando a Tarija”, afirmó.

El peso argentino se ha cotizado en los últimos días en 0,17 Bolivianos, por lo que en las fronteras con Argentina se ha registrado un incremento en el comercio en el vecino país que ingresa a Bolivia. “Todo el mundo está yendo allá para traer lo que sea para sobrevivir, diremos sobrevivir porque en Tarija no hay trabajo”, expresó y aseguró que no están en contra de esto, porque la gente necesita trabajar de algún modo para subsistir y lo que piden es que el Gobierno haga respetar las normas y leyes del mismo modo en que se le exige al empresariado.

Por su parte el presidente de la cámara de la construcción de Tarija, Marcelo Romero, expresó también su preocupación por esta situación y la repercusión negativa en el sector industrial y sobre todo a las personas que han realizado emprendimientos en este sector. “Nosotros estamos muy preocupados porque al margen de pertenecer al rubro de la construcción y de ser parte de uno de los motores fundamentales del desarrollo del departamento nos preocupa mucho el sector empresarial por los bajos de precios existentes”, dijo.

Romero considera que el bajón del peso argentino va afectar a todas las empresas que han invertido en el país, ya que no podrán ser competitivos en el mercado, considerando los bajos precios de los productos argentinos. “Esta caída del peso argentino es un problema para el sector industrial, sin embargo, no viene a ser un problema para nuestro sector, ya que los precios de los materiales de construcción para nuestro rubro no rebajan, sin embargo, nos preocupan los demás sectores”, ha remarcado.

