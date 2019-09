Campesinos de Bermejo bloquean camino exigiendo que se les perdone irregularidades con el PROSOL

Ayer lunes se cumplió un bloqueo en la ciudad fronteriza de Bermejo, que lleva adelante la Federación de campesinos de la región quienes buscan ser incluidos en el Prosol de esta gestión.

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Fernando Barrientos, informó que como institución cumplirán con la normativa vigente de la Ley del Prosol (Programa Solidario Comunal), la cual según reglamento las carpetas se deben cerrar del 17 de septiembre al 17 de octubre del presente, añadiendo que este bloqueo que se desarrolla en la ciudad fronteriza de Bermejo no tendría fundamento alguno, ya que solo buscarían beneficiar a algunas comunidades que no cumplen con la normativa. “Lo que quiere la Federación de Campesinos de Bermejo, quiere, y nos lo han dicho, es un perdonazo, es decir que la Gobernación incumpla el reglamento, incumpla la norma para favorecer algunas comunidades de Bermejo, y eso no lo podemos hacer como funcionarios, porque la Federación Departamental (de Campesinos), y la del Chaco, están procediendo a cumplir con el proceso de cierre de carpetas”, afirmó.

La autoridad explicó que junto a la parte técnica estuvieron en Bermejo el pasado jueves, cuando los representantes de las comunidades exigieron que se perdone a las comunidades que no cerraron sus carpetas en los plazos establecidos.

En ese sentido, aclaró que no se puede permitir que sin rendir cuentas, estas comunidades puedan acceder a este beneficio.

Barrientos considera que este bloqueo no tiene ningún fundamento y criticó la manera de actuar de sus representantes, quienes exigen la presencia del Gobernador en Bermejo. Ante lo cual Barrientos aseguró que es la parte técnica la que debe hacerse cargo en este caso.

Para finalizar, la autoridad expresó que en la búsqueda de alguna solución una comisión se trasladará hasta Bermejo, o en todo caso se solicitará la presencia de sus representantes, para que las comunidades que buscan cerrar sus carpetas, rindan las cuentas pertinentes para que se les aperture su proceso de habilitación en el proceso de cierre de iniciativas de este mes, advirtiendo que bajo ningún caso se violentará la normativa.

Por su parte, la directora del Prosol, Gladys Sandoval, explicó que de las 26 comunidades que cuenta Bermejo, solo 15 estarían habilitadas para recibir el Prosol esta gestión, 6 se encontrarían en trámite y con observaciones, mientras que las 3 restantes no habrían presentado la rendición de cuentas de los recursos económicos obligatoriamente como lo señala el reglamento normativo de la ley del Prosol.

Transporte sufre perjuicio económico

El ejecutivo de la Federación de Autotransporte 15 de abril de Tarija, Damián Castillo, se refirió al bloqueo que se realiza en el ingreso al municipio de Bermejo, que lleva adelante la Federación de campesinos de la región, por lo que pide que se levanten esas medidas de presión ya que el transporte se ve perjudicado. “Según los reportes de los compañeros que viajan hacía Bermejo, los compañeros campesinos de Bermejo han salido a bloquear el puente internacional y en Candado Grande, hay dos puntos de bloqueo”, refirió.

Dijo que producto de este bloqueo el transporte interprovincial no puede salir del municipio de Bermejo, con el consiguiente daño económico para su sector. “De Bermejo no pueden salir porque está cerca de la ciudad y es imposible que puedan salir de allá, esperemos nosotros que se pueda dar solución a ese problema para evitar el perjuicio en este caso de los compañeros que transitan hacía Bermejo“, ha indicado.

Por su parte informó que el transporte suspendió medidas de presión programadas para el día de ayer ya que la Gobernación de Tarija resolvió los puntos principales, quedando pendiente recuperar los tramos carreteros que quedaron paralizados. “Esta movilización no tiene nada que ver con el transporte puesto que los temas han sido solucionados, se ha cumplido el pliego petitorio que había pedido el transporte, uno referente al programa GNV, otro por la unidad de Transporte tema manual de funciones y tarjetas de operación, ya se ha entrado en práctica ese compromiso. Solo en el tema caminero nos preocupa algunos temas que están pendientes y lo que queremos es que la Gobernación los contemple”, afirmó.

