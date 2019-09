Turismo de argentinos merma por el precio diferenciado en la venta de gasolina

La no venta de gasolina en los surtidores de Tarija desmotiva a los turistas argentinos venir a esta ciudad, pese a encantarles y las ganas que tienen de llegar a este departamento, según el Cónsul General del vecino país, Carlos López Sanabria. “No nos venden gasolina, no solamente a los argentinos, sino a todos los extranjeros”, aclaró al explicar que si bien la gasolina a los extranjeros debe venderse a un precio mayor, los surtidores no quieren vender por las dificultades en la facturación.

“No les venden al ciudadano con chapa (placa) argentina, por el proceso burocrático de generar la factura, es tan complicado que las gasolineras prefieren no vender, lo que están haciendo es expulsar el turismo”, enfatizó el diplomático.

Además dijo que si un argentino carga 60 ó 70 litros de gasolina, no es para contrabando, si bien hay contrabando de este carburante no lo hace un turista que necesita para su movilidad, “contrabandear 15 litros no es representativo, el daño es al turismo”.