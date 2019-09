Hasta el 7 de noviembre el TSE tiene que decidir si acepta la candidatura de Morales

El diputado por el Partido Demócrata Cristiano, Edgar Rendón se refirió a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), de la que sólo resta su promulgación y explicó que dadas las circunstancias y su aplicación para las elecciones generales de 2019, ahora le corresponde al Tribunal Supremo Electoral definir si el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), compuesto por Evo Morales como presidente y Álvaro García linera como vicepresidente, puede presentarse a las elecciones, considerando el artículo 168 dela Constitución Política del Estado (CPE) que prohíbe la repostulacion de un candidato por dos gestiones consecutivas.

El pasado fin de semana Erbol en una nota de prensa publicada en su página web publicó que el artículo 168 que inhabilita la re postulación de Morales y que fue motivo de consulta en el referéndum del 21 de febrero de 2015, no fue añadido en la LOP, en los artículos concernientes a la inhabilitación de candidatos.

En ese sentido Rendón explicó que de este modo el MAS con mayoría en la Cámara de Diputados anuló el resultado del referéndum del 21 de febrero, dando posibilidad al partido en función de gobierno de inscribir a sus candidatos en las elecciones primarias. Por lo tanto ahora corresponde al TSE manifestarse respecto a la posibilidad de inscripción de los candidatos del MAS respetando la CPE o permitiendo una nueva repostulacion de Morales y García Linera, violando el resultado del referéndum y este artículo vigente en la CPE.

Asimismo remarcó que ya la atención que había suscitado el tratamiento de esta ley en el legislativo nacional ha pasado a un segundo plano y que ahora Lo importante es la decisión que va a tomar el tribunal supremo electoral en los próximos dos meses

“Hasta el 7 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral tiene que decidir si acepta la candidatura del Binomio Evo Morales-García Linera para las primarias o no. Ahí está ahora él meollo del asunto porque el TSE va a tener que tomar una decisión; fácil, si es que se marca en lo que dice la ley en lo que dice la Constitución Política del Estado y en lo que dice la ley 026 del Tribunal Supremo Electoral sobre los procesos electorales; y difícil, si es que hace caso omiso a lo que dice la Constitución y lo que dice la ley 026”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que de darse la segunda opción y que se acepte la candidatura del binomio Evo Morales-García linera por parte del TSE esto ratificaría la “intencionalidad política inmersa en la aprobación y aplicación de esta ley para las próximas elecciones generales de permitir la repostulacion de Evo Morales y García Linera”

El diputado del dijo que en síntesis la LOP que ha sido sancionada y que está a la espera de su promulgación anula el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2005. “Este artículo no ha sido puesto a propósito, a pesar que se ha pedido en el debate, en las dos oportunidades que se ha tratado, se le pidió a la presidenta que se debata la inclusión del artículo 168 de la CPE, como un requisito para que se puedan habilitar candidatos a las primarias. Pero claro, sabemos cuál era la intención y el interés de legitimar la candidatura del señor Evo Morales y el señor García Linera para las próximas elecciones del 2019, y lo quieren legitimar a través de incluirlos como candidatos en los binomios para las elecciones primarias”, afirmó.

Rendón aseguró que era “muy difícil, prácticamente imposible” que lo incluyan el artículo 168 como una condición más de elegibilidad, ya que justamente con esta ley el objetivo es precisamente la habilitación automática del señor Evo Morales y Álvaro García Linera.

El diputado señaló que según establece la misma ley existe un carácter vinculante entre los candidatos de cada partido que se van a presentar en las elecciones primarias, con los candidatos que van a elegirse en las elecciones generales del 2019. “Ese es el objetivo número uno y el segundo es electoralizar al país desde ahora y además está claro que están poniendo muchas trabas a la oposición, no solamente a los partidos políticos sino a la ciudadanía a través de las plataformas y colectivos ciudadanos, para que no puedan ensamblar una alianza efectiva, una alianza necesaria”, aseveró.

Rendón dijo que la LOP propuesta por el TSE, de principio era una buena ley pero que ahora se ha convertido en una ley tramposa.

“Ahora la oposición, las organizaciones políticas, la ciudadanía en las plataformas, tendrán que ver de aquí en adelante qué papel se va a asumir, si van air a elecciones bajo estas condiciones y si se hacen los esfuerzos por lograr y conseguir una alianza efectiva, de manera que sea una unidad, una alianza que permita enfrentar al MAS en condiciones adversas, por supuesto, o se toma la decisión de no aceptar esto y empezar a partir de ahora la lucha en las calles la pelea democrática haciendo conocer el descontento”, reafirmó.

Viabilidad de tiempos

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció el jueves que es técnicamente viable organizar las elecciones primarias al interior de los partidos políticos en enero de 2019, como prevé el proyecto de Ley de Organizaciones Política que la Cámara de Senadores sancionará en las siguientes horas.

“Respecto a las disposiciones transitorias del proyecto de ley, luego de la consideración y análisis en Sala Plena, el Tribunal Supremo Electoral señala que la administración y organización de elecciones primarias para el mes de enero de 2019 es técnicamente viable”, informó a través de un comunicado institucional.

En ese sentido, la presidenta del TSE, Katia Uriona, remitió una nota al presidente del Senado, Milton Barón, en la que se hacen conocer, también, al menos 20 “consideraciones de orden formal y técnico” sobre las modificaciones que la Cámara de Diputados hizo al proyecto de ley elaborado por el órgano electoral.

Esas consideraciones hacen referencia a la fiscalización, el mandato fijo de autoridades electas, democracia representativa respecto a las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y los porcentajes para obtener personería jurídica en los municipios con menor cantidad de concejales.

También sobre la garantía para evitar la candidatura de personas con antecedentes de acoso y violencia política, la elección de candidaturas del binomio presidencial, el mandato del Órgano Electoral Plurinacional para la supervisión y acompañamiento en los procesos de democracia interna y en la conformación de alianzas, entre otros.

“Reiteramos nuestra convicción y compromiso institucional con la necesidad de una Ley de Organizaciones Políticas que, bajo los principios de inclusión, diversidad y pluralismo, contribuya a profundizar la calidad de la representación política en el país, en especial con la democratización interna de las organizaciones políticas”, subraya la nota del TSE.

