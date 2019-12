Municipio no puede asumir derecho en terrenos con inconvenientes judiciales

Con respecto a los reclamos de los vecinos de la zona Las Barrancas, sobre problemas de tierras, el director de Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal de Cercado, Horacio Rodríguez, explicó que en la gestión 2001-2008 se definió lo público y privado dentro el área mencionada.

El Gobierno Municipal no puede asumir un derecho del que no tienen dentro de la zona de las Barrancas particularmente del barrio Unidad y Fortaleza. “Si el barrio tiene algún tipo de inconveniente en cuanto a la tenencia del terreno debe recurrir a la instancia judicial para resolver por donde corresponde a través de una decisión de un juez y verificar si la familia Moreno serían los verdaderos propietarios como corresponde” manifestó el funcionario.

Rodríguez, explicó que no se está interviniendo en el barrio porque existe una prohibición en cuanto al uso de suelo del sector, ya que es un suelo recreativo y no se puede dar otro uso que no sea el recreativo. No se estaría condicionando ningún tipo de aprobación sujeta al condicionamiento de aprobación de la planimetría en la zona las Barrancas. “Se tienen un límite preciso donde corresponde el área pública y privada, lastimosamente el barrio unidad y fortaleza se encuentra dentro de un área privada, que no sería público, ya que de acuerdo a las escrituras y los deslindes que se realizaron con el Gobierno Nacional y Gobierno Municipal el año 2001 -2008 se define de donde hasta donde es la propiedad pública”, finalizó.

Nuevo Sur

