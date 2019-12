Cuatro mil cuentas bancarias han sido congeladas por deudas impositivas

4 mil cuentas bancarias están congeladas actualmente en esta ciudad, por orden del Gobierno Municipal de Cercado, por deudas de impuestos por vehículos e inmuebles, de acuerdo al dirigente de la Asociación de Volqueteros de Tarija, Gustavo Rodríguez Velásquez.

El dato del congelamiento fue revelado por el dirigente, cuando cuestionaba al Concejo Municipal no haber tratado este martes el proyecto de ley municipal para perdonar intereses y multas por impuestos no pagados por vehículos e inmuebles. “Al parecer estos caballeros del Concejo Municipal no lo ven como prioritario, como tema urgente, seguramente que ellos no conocen la realidad del pueblo de Tarija, la realidad de quienes por diferentes motivos están entrampados en el adeudo municipal. Y al parecer no saben que hay 4 mil cuentas congeladas por el municipio, por el no pago de impuestos, y hay más de 29 mil ciudadanos con problemas de impuestos por vehículos, no nos han pasado el dato por lo inmuebles, pero está por encima de los 15 mil. Eso quiere decir que más del 50% de los ciudadanos de Tarija y la provincia Cercado tienen este problema y lo grave es que en otros departamentos como La Paz y Santa Cruz ya está culminando este proceso, en las provincias como el Chaco ya se debate el tema», acotó.

Sin embargo, para los concejales de Cercado, no es prioritario, para ellos la prioridad parece ser cómo gastar la plata del gobierno municipal, pero no recaudar el dinero que gastarán en la gestión, insistió el dirigente, visiblemente molesto. «Los deudores por impuestos, que formaron una asociación esperan que el próximo martes se trate el proyecto de ley y de una vez le digan al pueblo de Tarija si están de acuerdo o no con seguir la política impositiva de todos los gobiernos municipales», agregó.

«Tienen que decir si Tarija será la excepción, le van a castigar al pueblo no aprobando una ley que está beneficiando en todo el país, incluso el gobierno nacional sacó una Ley para regularizar impuestos nacionales como de la Aduana.

No podemos entender la negativa, el poco interés o la poca voluntad de los concejales de Cercado de no querer tratar este tema, lo dilataron más de un año, no es reciente, es de año y medio, y seguimos con que hay temas más prioritarios”, volvió a cuestionar el dirigente.

Rodríguez dijo que incluso hablaron con el alcalde Rodrigo Paz, quien mostró su total predisposición, aunque aguarda la Ley del Concejo municipal. El dirigente aseguró que esperarán una semana más y no tratarse el tema asumirán medidas de acción.

