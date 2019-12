Cónsul argentino aclara que su país no militarizó la frontera

Al aclarar que Argentina no militarizó su frontera con Bolivia como afirmó el presidente boliviano Evo Morales Ayma, el cónsul del vecino país, Carlos López Sanabria, afirmó que reforzaron su frontera para mejor control del narcotráfico.

En base a su soberanía, Argentina destinó algún apoyo logístico para el control de la frontera, “acá no hay nada que ver con fuerzas de agresión, mucho menos a otro país, no hay nada desde el punto de vista militar, estratégico ni político para amenazar a Bolivia”. “Acá lo que hay es una decisión soberana del gobierno argentino para controlar el narcotráfico y para eso ha dispuesto recursos que tiene, que son cupos de sus Fuerzas Armadas para eso, no hay ninguna cuestión que amenace la integridad de Bolivia”, acotó.

Si fuera cierto el intento de amenazar la integridad de Bolivia, este país hubiera presentado las quejas formales a través de las Cancillerías, solamente fue una declaración pública del presidente Morales, no hubo ningún reclamo oficial.

Si desplazamos tropas y lanchas, quiere decir que estamos controlando el narcotráfico, como Bolivia tiene su Armada en el río Bermejo, enfatizó al reiterar que lo que hacen los Estados es controlar el narcotráfico, no hay una cuestión militar.

El cónsul además informó que en el próximo Comité de Frontera de Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia) el 11 de octubre, tratarán los instrumentos legales e internacionales para coordinar la lucha contra el narcotráfico, entre otros asuntos. «Contra el narcotráfico trabajan la Policía Federal Argentina, la Gendarmería nacional, la Prefectura, fuerzas federales o nacionales y también tienen participación las fuerzas de seguridad provinciales, las Fuerzas Armadas harán un apoyo logístico», explicó.

La lucha contra el narcotráfico es uno de los ejes del gobierno de Mauricio Macri porque están clarísimas las consecuencias nefastas que tiene este problema para cualquier sociedad, agregó el diplomático a la salida de una reunión en la Gobernación de Tarija. “Efectivamente el gobierno federal del presidente Macri, ha empezado con una política muy fuerte de control y lucha contra el narcotráfico en toda la frontera”, agregó el cónsul que está en el cargo en Tarija, un poco más de cuatro meses.

Consultado si aumento el narcotráfico en el área fronteriza boliviano-argentina, contestó: “hasta donde tengo entendido sigue en los mismos niveles, es muy difícil medir el tráfico en términos numéricos”. No tiene datos de que haya aumentado, tampoco disminuido. “Lo que sí sé es que aumentó muchísimo la captura de cargamentos, pero que el gobierno argentino, a través de sus fuerzas de seguridad, logre capturar cargamentos, no quiere decir que el tráfico en la frontera ha disminuido”, prosiguió.

Simplemente quiere decir que hay un mayor control contra el narcotráfico por parte del gobierno nacional argentino, remarcó el diplomático al admitir que la frontera entre ambos países es extensa y muy difícil de controlar.

Comité de Cámara de Diputados verificó puntos fronterizos

El Comité de Fronteras y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados verifica la situación de los puntos fronterizos en Tarija, inicialmente estuvo en Mecoya, posteriormente Bermejo, Yacuiba y fueron a Ibibobo, (Villa Montes) frontera con Paraguay.

La información es del Director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Adel Vergara Vilte, quien confirmó la llegada de varios parlamentarios, para ver las debilidades y ciertas carencias que se observan a lo largo de la frontera. “Como es competencia nacional hemos requerido la venida de esta comisión, fortalecer los puntos fronterizos de nuestro departamento, no se puede hablar de seguridad ciudadana si no se fortalece la seguridad en las fronteras”, sostuvo.

En el caso de Mecoya (Bolivia) al frente está Mecoyita (Argentina) hay ausencia total del Estado boliviano, excepto por la escuelita, siendo que es paso importante de bienes sobre todo, “ocurre que para el Estado Mecoya no existe, es un paso clandestino”, dijo.

Fernando Barral Zegarra

