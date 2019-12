Advierten que nueva ley de organizaciones políticas solo busca legalizar candidatura de Morales

El asambleísta departamental, Wilman Cardozo, señaló que la nueva ley que plantea el Gobierno Nacional sobre el nuevo proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, busca acelerar los procesos electorales para las próximas elecciones del 2019, por tanto calificó estas acciones como parte de las últimos ‘cartas que juega el MAS’, para legitimar la candidatura del presidente Evo Morales, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE), establece que una persona no puede gobernar por más de dos periodos consecutivos. “De acuerdo a la norma en octubre de este año se tendría que anunciar al órgano electoral cuales son las alianzas que tendrían que darse en el país, ya que si no se anunciarían dichas alianza en octubre, no habría las alianzas como tal, por tanto, la oposición tendría menos de 45 días para unir prácticamente a toda la oposición a nivel nacional”, dijo.

Bajo ese marco, Cardozo calificó esta acción como una ‘jugada inteligente del MAS’, ya que eso explicaría porque el Movimiento al Socialismo sacó libros hace dos meses atrás haciendo con ello un re empadronamiento, puesto que tenían conocimiento que llegarían a las elecciones primarias, para justificar el respaldo del apoyo al presidente Morales con el objetivo de restar importancia a los resultados del 21F donde la mayoría del pueblo de Bolivia voto por la no repostulación del Primer Mandatario. “El proceso electoral en Bolivia se adelantó, lo cual se precipitaron los escenarios por tanto en esa línea como oposición lastimosamente vamos a tener que bailar al ritmo que hoy nos pone el MAS desde el parlamento o de la sede de Gobierno (…), sin embargo nosotros nos estamos reuniendo con algunas fuerzas políticas a nivel departamental para ir armando y consolidando una unidad en función de lo que se precipitó”, asintió Cardozo

Sin embargo, cabe recordar que el presidente del senado, Milton Barón, afirmó que a través de una llamada telefónica existe la aprobación por parte de esta entidad para su organización, en donde a la vez el mismo sostiene que existen 9 organizaciones políticas con personería jurídica y otras 16 en trámite para participar de las elecciones primarias con motivo de las elecciones generales de octubre próximo.

Por su parte, la presidente del TSE, Katya Uriona, salió ante la opinión pública a desmentir tales declaraciones emitidas por Barón, a la vez lamentó el accionar del parlamento nacional, aseverando que dichos cambios pondrían en riesgo el alcance de la norma en términos de la propuesta originalmente planteada por el TSE, en un contexto en el que se pueden profundizar las tensiones políticas que vive el país.

Nuevo Sur

