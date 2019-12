Sub Gobernador de Cercado no descarta postularse para gobernador

El actual subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, no descarta candidatear a gobernador del departamento, no se brinda ni se excusa, afirmó al desestimar cualquier posibilidad de re postular nuevamente a la Subgobernación.

“Yo voy a ver una candidatura a nivel departamental, existan o no existan subgobernadores electos, yo ya les estoy diciendo que no voy a ser candidato a subgobernador”, complementó el también subjefe nacional del MNR.

Ante insistencia de si será candidato a gobernador, respondió: “Sí, no lo descarto, ni me brindo ni me excuso, en todo caso estamos pensando en una candidatura que lleve a una decisión que beneficie a la gente, la enorme crisis en Tarija es por falta de iniciativas”.

Sobre la posibilidad de una alianza MNR-MAS sostuvo que se abre a toda posible alianza opositora, como MNR descartan absolutamente cualquier alianza, incluso acercamiento con el MAS porque los distancia la forma de pensar y actuar.

El MNR es un partido democrático, que luchó mucho por la República de Bolivia y en todo caso seguirá haciéndolo, descartó por completo cualquier posibilidad de este tipo de alianza, lo aseguró como subjefe nacional y jefe departamental.

Sobre el proyecto de ley de partidos políticos que prevé elecciones primarias en el país, mostró su desacuerdo porque está tendiendo a que la oposición no tenga un candidato presidencial, de sorpresa e impacto entre el electorado.

Con este proyecto se obligaría a los partidos definir sus candidatos en enero del próximo año cuando las elecciones son en octubre, período en el cual se desgastaría como desgastado está el gobierno, aunque este último ya no tiene qué desgaste más sufrir. «El MNR está trabajando sobre alianzas, con el criterio de que el “voto útil” se una y que a partir de eso cerrar filas, incluso si la clase política se equivoca y presenta cuatro o seis candidatos, el pueblo cerrará con una opción», explicó.

“El pueblo en esa sabiduría, en esa decisión que tiene del ‘voto útil’ va ocurrir así”, sostuvo al proponer a las plataformas ciudadanas usar el MNR como plataforma política a favor del pueblo boliviano, invitó a toda la oposición unirse a la propuesta.

Sobre la versión de que el gobernador Adrián Oliva proyecta su agrupación “Todos”, respondió que no concretará esta posibilidad para el 2019, por la falta de tiempo. Es necesario cumplir determinados requisitos ante el Órgano Electoral.

Fernando Barral Zegarra

