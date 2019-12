Encuentra seis ciudadanos chinos objeto de trata y tráfico de personas

La directora nacional de Migración, Yanet Senzano, informó el domingo que tras un operativo realizado por la inspectoría de esa entidad, se interceptó a seis ciudadanos chinos, en la región de La Mamora, en el departamento de Tarija, y luego se evidenció que son víctimas de trata y tráfico de personas. “La Dirección de Migración en un operativo realizado el fin de semana en el municipio de La Mamora, Tarija, pudo interceptar la presencia de seis ciudadanos de nacionalidad china, son cuatro varones y dos mujeres de las dos mujeres una es menor de edad (…) Se pudo evidenciar que esta gente era víctima de trata y tráfico”, afirmó en rueda de prensa.

Senzano explicó que los ciudadanos chinos solo hablan su lengua materna, por lo que el consulado de ese país en La Paz proporcionó un traductor.

Dijo que los seis extranjeros desconocen por qué se encuentran en el país, ya que primero fueron trasladados de Guayaquil, Ecuador, a Perú, posteriormente a Bolivia y se presume que su destino final era Argentina. “Ellos no conocen, no tienen datos, no tienen información, solamente según su relato eran esperados por personas que los aguardaban en las fronteras de Ecuador, Perú y Bolivia”, detalló.

Señaló que los seis ciudadanos chinos fueron trasladados a la “Casa del Migrante”, mientras se realizan las investigaciones complementarias para luego entregarlos a las autoridades de su país quienes posibilitarán su retorno a China.

