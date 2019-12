Licencia de uso de suelos no permite que la ex terminal pueda usarse para el transporte

Cuatro empresas de minivans que realizan el transporte interprovincial, mantienen la solitud de retornar a la exterminal de buses en el barrio El Tejar de la ciudad de Tarija, por lo que vienen presionando a la Gobernación de Tarija para su habilitación, sin embargo, el uso de suelo de esta infraestructura no permite ser utilizado para el transporte, por lo que los minivans no regresarán a operar desde este lugar.

La Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), emitió una resolución mediante la que prohíbe que cualquier empresa de autotransporte opere en las instalaciones de la antigua terminal Agustín Morales, prohibición que no solo abarca a las empresas de transporte interprovincial, sino también interdepartamental, internacional o cualquier automotor de servicio de viajes. “En el marco de la Ley Municipal N° 132, se procedió a la asignación de un uso de suelo de la antigua terminal para otras actividades como servicios de recreación, de salud y de alimentación, pero no de transporte y en caso de no cumplirse ya se tiene la sanción para los infractores que es de 10 mil bolivianos”, señaló el director de la DOT, Horacio Rodríguez.

Esta normativa imposibilita que el terreno sea usado para una tarea o labor fuera de la enmarcada en la resolución del uso de suelo, tal como lo explica el jefe de la Unidad Municipal de Mantenimiento e Infraestructura Vial, Antonio Calvimontes. “Por ejemplo, aunque yo tenga un terreno a mi nombre, pero el uso de suelo determina por donde pasará una calle o hasta donde será una acera, no puedo construir mi casa en todo el suelo, porque esa zona está para otras cosas determinadas, en este caso los vecinos de la zona de la ex terminal han vivido durante tantos años las 24 horas del día con diferentes problemas como suciedad, ruidos e inseguridad y ellos solicitaron el traslado de la terminal”, explicó.

Calvimontes también recordó que el Gobierno Municipal de Tarija es la entidad encargada de las licencias de funcionamiento que dependen del uso del suelo donde se realizará la solicitud, en este sentid. «Si ellos se creen los dueños, lo que tiene que hacer es sacar una licencia de funcionamiento, pero el uso de suelos de al ex terminal no es para transporte así que el Municipio no les dará la licencia”., señaló.

En este sentido, la instancia que corresponde brindar de un espacio para el transporte interprovincial en la Gobernación del Departamento, sin embargo el Municipio de Tarija ante la emergencia de la población, dotó de un espacio momentáneo para la salida de los minivans donde ya trabajan 11 empresas de servicio interprovincial. “La entidad competente para ver un espacio para los minivans es la Gobernación y es ella la que se tiene que manifestar y solucionar el problema, entonces tenemos que ubicarnos en la responsabilidad de cada instancia», expresó.

Calvimontes recalcó que el Municipio no tiene la tuición para resolver el problema en sí. «Nosotros solo estamos dando una mano hasta que se solucione”, argumentó.

El Gobierno Municipal en apoyo al sector construyó un espacio al lado de la nueva terminal para que los minivans puedan utilizarlo momentáneamente hasta que la Gobernación de una solución definitiva a este problema.

Nuevo Sur

