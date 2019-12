Hoy se realiza la carrera de cochecitos sin motor en San Roque

La manera más linda de poder compartir en familia es cuando se tiene un factor en común. La elaboración de los cochecitos sin motor es una forma especial de unificar ideas entre padre e hijo y además de planificar una estrategia.

Carlos Morales, anualmente participa de este concurso y comenta; “yo no nací en el barrio San Roque pero parece que lo fuera, porque le tengo mucho cariño a las cosas que hacen en esta época, siempre voy a los eventos que hacen en el atrio, estoy en las vísperas, bailo de chuncho y ahora lo hace también mi hijito, un niño que acaba de cumplir 5 años, desde que podía sentarse ya lo puse en un cochecito de plástico, aunque no ganaba participamos, esta es una oportunidad especial, ahora más que nunca tengo fe que participe y gane, como incentivo para el mismo. Me di el tiempo y trabajo de ocupar mis fines de semana en hacerle un cochecito, no es muy fino, ni acabado perfecto, pero lo hicimos con amor y en unión, por eso es que me llena el pecho y el corazón de orgullo al tener que participar e inculcar a estas cosas a mi niño porque sé que él, con esto aprenderá y de grande será igual que yo”, concluyó.

Esta es una de las tantas experiencias que se vive en nuestra ciudad, cuando esperamos por segundos este tipo de manifestaciones que son citas anuales de las cuales no podemos escapar y que el cariño que desprende para nosotros en agosto, la religiosidad de septiembre, el calorcito de octubre, nos llevan a compartir momentos como el encuentro de los niños en algo que por muchos años se mantiene.

Lía Rengifo, presidenta del barrio y del comité de festejos, mencionó; “Aprovecho para invitar a los niños de todos los barrios, que quieran participar puedan apersonarse a la parroquia de San Roque, mamá, papá, los abuelitos, los niños. Entregamos el corazón, no hay ganadores ni perdedores, todos los niños reciben un premio, la idea es que cada año se cumpla y se lleve adelante”.

Claudia Vedia Pacheco

