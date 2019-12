Transporte inter provincial amenaza con medidas de presión en todo el Departamento

Casso explicó que según una ley departamental, es la Gobernación la autoridad competente para regular el servicio interprovincial, y son quienes deben dotar una infraestructura adecuada para que operen.

Un conflicto que se viene arrastrando desde la pasada gestión es el de los minivans que prestan el servicio de transporte interprovincial. Ya que hasta la fecha no se les ha dotado de los ambientes necesarios para que desarrollen sus actividades con normalidad.

Debido a ello, ayer en una masiva protesta que llegó a la plaza principal Luis de Fuentes y Vargas, el dirigente de los minivan que ofrecen servicio interprovincial, Luis Caso, informó que han dado un plazo de 48 horas a la Gobernación, para que les autorice operar desde la ex terminal ‘Agustín Morales’.

“Estamos dando un plazo de 48 horas a la Gobernación para que contesten a lo que hemos pedido por escrito. El pedido es que la Gobernación, de acuerdo a la norma, autorice el uso de la ex terminal ‘Agustín Morales’, como la terminal interprovincial para el servicio rápido, hasta que se construya los ambientes en la terminal nueva”, informó.

“De acuerdo a la respuesta de la Gobernación vamos a ver las medidas a tomar. Ahora están aquí seis sindicatos movilizados, pero somos 42 los afiliados al transporte libre y será ya una movilización departamental, no podemos seguir siendo tratados de esa manera”, advirtió.

Sin embargo, tanto el Gobierno Municipal como los vecinos de la zona de El Tejar, han descartado que este sector del transporte pueda volver a operar desde la ex terminal por el tema del caos vehicular que se genera en la zona.

La Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) emitió una resolución mediante la cual prohíbe que cualquier empresa de autotransporte opere en las instalaciones de la antigua terminal Agustín Morales, prohibición que no solo abarca a las empresas de transporte interprovincial, sino también interdepartamental, internacional o cualquier automotor de servicio de viajes.

“En el marco de la Ley Municipal N° 132, se procedió a la asignación de un uso de suelo de la antigua terminal para otras actividades como servicios de recreación, de salud y de alimentación, pero no de transporte y en caso de no cumplirse ya se tiene la sanción para los infractores que es de 10 mil bolivianos”, señaló el director de la DOT, Horacio Rodríguez.

En ese sentido, el jefe de la unidad municipal de mantenimiento e infraestructura vial, Antonio Calvimontes, explicó que esta normativa imposibilita que el terreno sea usado para un fin diferente al que establece la resolución del uso de suelo. “Por ejemplo, aunque yo tenga un terreno a mi nombre, pero el uso de suelo determina por donde pasará una calle o hasta donde será una acera, no puedo construir mi casa en todo el suelo, porque esa zona está para otras cosas determinadas”, refirió.

Asimismo, aclaró que el Gobierno Municipal de Tarija es la entidad encargada de otorgar las licencias de funcionamiento, las que dependen del uso del suelo donde se realiza la solicitud. “Si ellos se creen los dueños, lo que tiene que hacer es sacar una licencia de funcionamiento, pero el uso de suelos de al ex terminal no es para transporte así que el Municipio no les dará la licencia”, remarcó.

Ratificó lo dicho por Casso en sentido de que la instancia a la que corresponde otorgar un espacio para el transporte interprovincial es la Gobernación.

También recordó, que pese a que no es competencia del Municipio, esta dotó de un espacio momentáneo para este sector del transporte en un lugar cercano a la nueva terminal donde actualmente operan 11 empresas de servicio interprovincial. “El Municipio no tiene la tuición para resolver el problema en sí, nosotros solo estamos dando una mano hasta que se solucione”, finalizó.

Cabe recordar, que el pasado año cuando se anunció el traslado de todas las empresas de transporte a la nueva terminal se inició el calvario del sector de transporte interprovincial, pues la nueva infraestructura no había previsto ambientes para este sector, sin embargo los acomodaron finalmente en las partes laterales de los andenes.

Posteriormente a observación de la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) tuvieron que ser retirados de los ambientes de la nueva terminal en la que solo pueden operar empresas de transporte interdepartamental y nuevamente tuvo que buscarse una solución, por lo que el Municipio dio un espacio en las afueras dela terminal para que puedan operar, sin embargo no tienen las condiciones necesarias para su trabajo.

La Gobernación, que tiene la competencia para resolver este problema no se ha manifestado hasta el momento.

PROHIBICIÓN

