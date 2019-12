La Gobernación inscribirá presupuesto para la adquisición de un nuevo resonador magnético

El secretario de Coordinación de la Gobernación, Wlademar Peralta, anunció este jueves, que el Gobierno Departamental inscribirá los recursos de la compra del resonador magnético para el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD). Refirió que es una necesidad importante que se lo va cumplir dentro de un conjunto de inversiones que se vienen realizando para adquirir equipamiento que vaya en beneficio de la salud en Tarija.

Peralta recordó que al margen de tener previsto al compra del resonador magnético, también se tiene programado la compra de equipos de hemodiálisis, un arco en C, equipos para el Instituto Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Drogodependencias y Salud Mental (INTRAID), además de equipamiento para el Banco de Sangre.

Consultado ante el rechazo del proyecto de ley establecido por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Peralta manifestó que la minuta de comunicación ha sido “bien dada”, por lo que caso contrario se necesitaría una ley para cada demanda de diferentes sectores, sea salud, educación u otras instancias. Por lo que estableció, que en el presupuesto y reformulado se va inscribir este equipamiento.

Con respecto a las alusiones del Comité Cívico, y la confrontación suscitada con asambleístas de Camino al Cambio, Peralta calificó de “lamentable” esta situación, por lo que instó a algunos voceros del Comité Cívico bajar los adjetivos calificativos, y no entrar a la confrontación, sino buscar la coordinación en torno a un tema delicado como lo es la salud. “Con esta declaración que estamos dando, se cierra cualquier duda sobre este tema, nosotros no estamos interesados en entrar en batallas de baja intensidad, porque la Gobernación está asumiendo que lo que hizo la Asamblea está bien, pero que además existe el compromiso de comprar este resonador”, dijo Peralta, en respuesta las acusaciones del legislador Mauricio Lea Plaza en torno al tema de salud.

ALDT garantiza resonador

Por su parte el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Guillermo Vega, garantizó la inclusión de la adquisición de un resonador magnético, para el hospital San Juan de Dios, en el Plan Operativo Anual (POA) del 2019 de la Gobernación.

“El Plan Operativo Anual (POA) de la Gobernación para el 2019 no llegó todavía a la Asamblea, cuando llegue nosotros somos los que vamos a analizarlo, si no pone la adquisición del resonador magnético el gobernador, nosotros lo vamos a poner, no solo se puede comprar uno podemos comprar dos”, expresó.

Según Vega, la Gobernación tiene este año la posibilidad de adquirir ese equipo, porque se incrementaron los ingresos en más de 100 millones de bolivianos. “El gobernador, Adrián Oliva, si tiene la voluntad política lo puede comprar este año, puede reunir los 20 millones lo licita y hasta fin de año podríamos ya tener el equipo”, sostuvo.

En días pasados, dirigentes cívicos de Tarija pidieron al legislativo aprobar una ley que declare de prioridad la adquisición de un resonador magnético para el hospital San Juan de Dios.

Cívicos descartan confrontación

Asimismo, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, coincidió en que la Gobernación se encuentra analizando la inclusión al Plan Operativo Anual (POA) de la compra del resonador magnético. “La solicitud del Comité Cívico ha sido analizada ayer (miércoles) y el informe que he recibido es de que no requiere que se emita o se promulgue una ley y se ha devuelto con una minuta para que desde la Gobernación se lo inscriba en el POA″, aseguró.

Además, remarcó que el Comité Cívico de Tarija no tiene la intención de buscar confrontación ya que solo buscan que se mejore el sistema de salud del departamento con la compra de este resonador. “Nosotros vamos a averiguar, incluso antes tuvimos una conversación donde nos indicaban que la compra del resonador se está incluyendo en el POA y nosotros en el transcurso del día vamos a hacer las averiguaciones correspondientes. Lo que quiero indicar también es que desde el Comité Cívico no estamos para confrontarnos entre las instituciones sino para construir esos acercamientos”, puntualizó.

REDACCIÓN CENTRAL

