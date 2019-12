Aclaran que gasoducto a Paraguay solo está solo en un «documento de entendimiento»

Soruco, aclaró, que se cumple con el contrato con el vecino país a cabalidad. Sobre la construcción de un gasoducto de Villa Montes a Paraguay, explicó que se tiene un documento de entendimiento, pero que deben hacerse estudios para concretar el proyecto.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, aclaró que el contrato de venta de gas con Argentina se cumple a cabalidad y desvirtuó las versiones de que no se estaría cumpliendo con la entrega del volumen de gas requerido por el vecino país.

Mencionó que de acuerdo al contrato de venta de gas, Argentina puede solicitar hasta 23.5 millones de pies cúbicos, sin embargo sólo estaría nominando cerca a los 17 millones de pies cúbicos.

Aclaró que no se puede entregar un mayor volumen de gas de lo requerido, porque sería de alto riesgo, tomando en cuenta, de que si se entrega un mayor volumen de lo solicitado, el comprador podría no pagar por el gas no solicitado.

Gasoducto Villa Montes-Paraguay

Con respecto a la construcción de un gasoducto desde Villa Montes hacia el Paraguay, explicó que es parte de un documento de entendimiento, que para consolidar el proyecto, se tendría que pasar por una serie de estudios de carácter económico.

Mencionó, que para decidir construir ese gasoducto, primero se debería contar con la certificación de las reservas de gas del país.

Resaltó que Paraguay es el principal comprador de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del país, que el producto que sale de la Planta Separadora de Líquidos, llega a abastecer el 97 por ciento del mercado paraguayo con GLP.

Reiteró, que primero se realizaran estudios y un trabajo a largo plazo, si bien existe la voluntad de una integración energética, se deben cumplir con varios procedimientos para consolidar la construcción de un gasoducto.

Certificación de reservas de gas

Con respecto al estudio para la certificación de las reservas de gas, que se realiza al momento, el diputado Ignacio Soruco, señaló que el contrato se encuentra en marcha y que se tuvo un desfase temporal.

El legislador nacional, dijo que se tuvo una paralización en el Campo compartido de Incahuasi, situación por la que no se pudo contar con esa información.

Remarcó, que a través del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, se hará conocer la cuantificación y la certificación actual de las reservas de gas del país.

Las reservas probadas y las probables de gas, con el que se cuenta en el territorio nacional.

Soruco cree que este tema tendrá un impacto importante, para proyectar nuevos mercados a futuro y para el cumplimiento de los contratos con otros países, incluso para la industrialización de hidrocarburos y la producción de Gas Natural Licuado (GNL).

El diputado resaltó, que los resultados de la certificación de las reservas de gas, esta muy relacionado con los ingresos económicos, que llegarán a percibir a futuro, las regiones productoras de hidrocarburos.

Las empresas que son socias de la estatal petrolera, en la exploración y explotación de hidrocarburos, también serán beneficiadas, con un incrementó en los números económicos, que tendrán un impacto en la bolsa de valores.

Reservas de gas

El estudio de certificación de reservas de gas en el país, servirá para realizar una planificación de trabajo a largo plazo, en el sector hidrocarburífero y tendrá incidencia directa, con las regalías, que recibirán las regiones productoras de gas, expresó el diputado Soruco.

Comparte esto: Tweet