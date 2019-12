A un año de la próxima elección sub gobernadores quieren referéndum para habilitarlos como «elegibles»

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Guillermo Vega, informó el jueves que los subgobernadores de ese departamento pidieron a esa instancia ser electos por voto popular y no ser designados por el Gobernador, como establece el Estatuto Autonómico Departamental. “Tuve reunión con los subgobernadores y no están de acuerdo con ese informe del Tribunal Electoral Departamental, que indica que no pueden ser electos por voto popular en las próximas elecciones. Si queremos ser autónomos, tenemos que elegir a nuestras autoridades, porque si el Gobernador decide a dedo, nos están cuartando a las provincias de elegir a nuestras autoridades”, informó en conferencia de prensa.

Agregó que una alternativa sería abrir el Estatuto Autonómico Departamental para incorporar la elección por voto popular de los subgobernadores, pero anunció que para ello se debe realizar un referendo. “Estoy sugiriendo a la Comisión de Constitución que nos reunamos con los subgobernadores y Gobernación para ver qué solución le vamos a dar a este tema”, agregó.

Añadió que el Estatuto de la Región Autónoma del Gran Chaco establece la elección por voto de los subgobernadores.

Al momento, según leyes nacionales y el Estatuto Autonómico los subgobernadores no pueden ser elegidos mediante voto.

En las pasadas elecciones se dio este caso de manera excepcional a través de una ley transitoria, por la cual los subgobernadores fueron elegidos por voto.

ABI

