Tarija ocupa el segundo lugar en comercialización de la coca

Ayer el representante de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Therry Rostan, presentó el miércoles el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2017 que establece un incremento de 6% en los cultivos de coca en el país, de 23.100 hectáreas en 2016 a 24.500 en 2017.

Es ese informe, en uno de sus puntos se detallan las cifras de la comercialización de la coca por departamento, y estos datos arrojan que Tarija ocupa el segundo lugar en cuanto a comercialización.

Santa Cruz comercializa al año 8.290 toneladas métricas ™ de coca, Tarija 3.594 tm, Cochabamba 3.482 tm y La Paz 1.013 tm.

El diputado Edgar Rendón, dijo que estas cifras llaman la atención pues considerando la población de nuestro departamento en relación a departamentos como La Paz y Cochabamba que tiene un consumo menor. “En Tarija no se consume esa cantidad de coca, imposible que seamos con una población que es el 5% del país, seamos el segundo consumidor a nivel nacional, eso se explicaría por la internación del a coca a la Argentina y si el precio en el mercado nacional es de 9,6 dólares, en el mercado argentino es mucho mayor”, aseveró.

En ese sentido dijo que sólo hay dos explicaciones, la primera es que el destino de la coca que llega a Tarija es Argentina, a donde ingresaría de manera ilegal, debido a la prohibición del vecino país de internar coca a su territorio. “Supuestamente, Tarija sería el segundo mercado más grande Bolivia por la coca que se lleva a Argentina, pero no hay datos de eso porque la internación de coca a la Argentina se hace de contrabando porque existe una prohibición expresa por parte de la Argentina de la internación ilegal de coca”, explico el diputado.

La segunda explicación sería el uso de la coca con fines ilícitos en territorio boliviano. Sólo caben estas dos explicaciones debido a que la población de Tarija no podría lograr consumir esa cantidad de coca en el acullicu. “La otra explicación es que la coca no se esté usando para el uso lícito del consumo tradicional y se esté destinando a otros fines, pero la UNODC no explica el porqué de esta situación. Pensando de manera negativa esta coca se estaría usando para fines ilícitos como producción de pasta base y otros”, dijo.

Por otro lado, basado en las cifras del informe de la UNODC que establecen que en Tarija se comercializó 3.594 toneladas métricas de coca a un precio de 9,6 dólares el kilo, lo que equivale al 16% de toda la comercialización a nivel nacional el diputado Rendón señaló que en Tarija se movería una suma de 34.5 millones de dólares. “Se estaría hablando de un negocio en Tarija de alrededor de 34.5 millones de dólares por año, solamente en la comercialización de la coca. Esto debe llamar la atención y habría que ver si efectivamente esta coca que entra a Tarija es utilizada para el consumo y los excedentes son enviados a la república argentina pero para el acullicu”, aseguró.

La producción potencial de hoja de coca en el país se estimó en un máximo de 44.200 toneladas métricas ™ y mínimo de 35.500 tm. A los Yungas de La Paz le corresponde 20.700 tm y al Trópico de Cochabamba 23.200 tm.

La producción y comercialización legal

De acuerdo con los datos del gobierno, la cantidad de hoja de coca comercializada en los dos mercados autorizados (Villa Fátima en el departamento de La Paz y Sacaba en el departamento de Cochabamba) fue de 22.967 toneladas 2017.

El 91 por ciento de la hoja de coca comercializada legalmente se efectuó en Villa Fátima, mientras el restante 9 por ciento se realizó en Sacaba.

El precio promedio ponderado de la hoja de coca en estos mercados autorizados aumentó en un 16 por ciento, de 8,1dólares por kilogramos en 2016 a 9,4 por ciento en 2017.

El gobierno de Bolivia informó un incremento en las tareas de racionalización/erradicación, de 6.577a 7.237 ha; 78 por ciento de la superficie erradicada se realizó en el Trópico de Cochabamba, el 18 por ciento en los Yungas y el Norte de La Paz y el 4 por ciento en los departamentos de Santa Cruz y Beni. “La superficie de cultivos de coca a nivel nacional se incrementó en 1.400 hectáreas (6 por ciento) de 23.100 hectáreas en 2016 a 24.500 hectáreas en 2017”, precisó Rostan en un acto público que se realizó en la Cancillería boliviana.

