Policía que agredió a adulto mayor fue detenido preventivamente

Un policía que daba instrucciones a los alumnos de la Escuela Básica Policial (Esbapol), fue detenido preventivamente en el penal de Morros Blancos por golpear y provocar lesiones graves y gravísimas a un adulto mayor el pasado sábado en la noche, donde a causa de esta agresión la víctima sufrió una fractura de la pierna derecha.

De acuerdo con lo informado por el director de la Esbapol, teniente coronel Ivar Ortiz, el policía que agredió a un adulto mayor fue aprehendido y detenido preventivamente en el penal de Morros Blancos, por lo que ya no es instructor de la institución que forma a los nuevos uniformados. “El caso se ventila en el área penal, el (policía) está a disposición del comando departamental, se emitió un informe también al comando general, en el cual se indica que el efectivo policial incurrió en este delito cuando se encontraba de descanso, es decir el sábado él no estaba debía presentarse el domingo, pero no fue así, porque ya estaba en celdas”, dijo.

De acuerdo con lo informado por los familiares del adulto mayor, en este caso, donde incluso habría testigos niños, estos se encontraban por inmediaciones de la rotonda a San Andrés a la altura de la Cacharpaya, se protagoniza una riña callejera, donde el policía golpeo hasta fracturarle la pierna al anciano, a quien lo piso en el piso.

Ante esta situación los policías de la Estación Policial Integral del barrio Senac (EPI-1) intervinieron el hecho, y aprehendieron al sindicado, quien se resistía a conciliar con la familia de la víctima, y este solo aseguraba que lo empujo y accidentalmente cayo a una zanja, por lo que se fracturo la pierna.

Ortiz, una vez que se enteró que este fue detenido preventivamente, solicitara que ya no dé instrucciones en la Esbapol, así mismo argumentando de que existe la presunción de inocencia, la institución del verde olivo, esperara que el proceso concluya, para que sea dado de baja si es sentenciado por este delito. “Como no ocurrió en su servicio, porque estaba de descanso, solo está suspendido del cargo, pero con goce de haberes, él se defenderá detenido, y si sale sobreseído se aplicará la ley 101, para que vuelva a la institución, pero no a la Esbapol, porque no es un buen ejemplo para los que se forman en aquí”, expresó.

Ortiz, lamento la actitud del uniformado, quien no quiso resarcir el daño que le provocó al adulto mayor, por lo que la familia de la persona agredida, también ratificaron que hasta la fecha este presunto policía violento, no coadyuvo con los gastos médicos que constantemente agobian al anciano, al estar internado en la clínica particular Yapur.

La Esbapol con uno menos, actualmente instruye con 16 efectivos, quienes imparten enseñanzas positivas a los alumnos, a quienes constantemente les recomiendan que en su día de descanso no provoquen borracheras y menos escándalos en vías públicas o algún delito, ya que estos comportamientos desprestigian a la institución.

REDACCIÓN CENTRAL/TINTA ROJA

