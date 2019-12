Renuncia de Fiscal Departamental será considerada con celeridad

El Director de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Policarpio Toledo, indicó que el cargo que ocupa Oblitas no puede quedar acéfalo “de ninguna manera”.

Carlos Oblitas hizo conocer el día de ayer que ha renunciado al cargo de Fiscal Departamental, a través de las redes sociales, en las que argumenta que el motivo de su alejamiento del cargo es por motivos de salud y descartó que se vaya a postular como Fiscal General.

En la breve nota termina despidiéndose como ex fiscal del Departamento, sin embargo desde la Dirección de Comunicación de la Fiscalía General del Estado se conoció que la carta enviada por Oblitas no ha llegado aún a manos del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, por lo que menos aún se puede hablar de que se haya aceptado su renuncia.

El Director de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Policarpio Toledo, indicó que el cargo que ocupa Oblitas no puede quedar acéfalo “de ninguna manera”, por lo que mientras se analiza el pedido de renuncia Oblitas, sigue fungiendo como fiscal Departamental.

Llama la atención el repentino anuncio de Oblitas, que según algunas fuentes podría estar vinculado al arribó a Tarija de una delegación de Sucre, que mantuvo reuniones con diferentes funcionarios, entre ellos Oblitas.

En una parte de su mensaje Oblitas destaca los logros alcanzados en su gestión “Hacer notar a todos que durante mi gestión se han llegado a importantes acuerdos con la Gobernación, el Gobierno Municipal de Tarija, instituciones privadas y públicas. Se han también solucionado muchos problemas estructurales de la Fiscalía.

Se tiene un nuevo entendimiento con el Órgano Judicial, es decir, trabajamos todos en pro del departamento, así también agradecerles a ustedes miembros de la prensa escrita, oral, televisiva, en fin a todos ustedes que me han acompañado en esta mi gestión mostrando a la ciudadanía los grandes logros que se han dado, con eso me despido no es un hasta siempre es hasta dentro de muy pronto”.

Oblitas asumió el cargo en enero, luego de la salida del Fiscal Departamental Gilbert Muñoz, quien fue promovido a Fiscal Superior, un cargo con sede en Sucre y que hace las veces de inspector regional.

Sólo ha estado ocho meses en el cargo, en los que ha reabierto el caso contra Montes por la adquisición de 32 lotes en su familia ampliada, la solicitud de detención preventiva en Morros Blancos de Lino Condori o la investigación sobre el caso de la compra de computadoras de Carlos Brú en Yacuiba. Sin embargo, no avanzaron las investigaciones cursadas sobre el Gobernador.

Comparte esto: Tweet