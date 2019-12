Nuevamente la Canasta Alimentaria desata polémica entre Sub Gobernador de Cercado y Gpbernación

Torres calificó de bipolar a la Gobernación y desde el Gobierno departamental se acusó a torres de no cumplir la ley que indica que los productos de la canasta alimentaria deben ser locales

El subgobernador de Cercado Jhonny Torres explicó el martes que el fallo al que hace referencia la Gobernación, en el cual se basan para decir que a partir de 2019 el Gobierno Departamental se hará cargo de la entrega de la canasta alimentaria, no está por encima de una ley, en este caso la Ley 72 que establece que este programa debe ser manejado en el presupuesto de las subgobernaciones.

Torres refirió que el fallo al que hace mención la Gobernación no es reciente, sino que fue emitido hace casi seis meses y que dice “se deniega la tutela porque no ha habido argumentación”, debido a que la Subgobernación no fue a la etapa de alegatos, pero según aclara Torres, ni siquiera en este fallo hace mención a la Ley 72 o trata de cambiarla o modificarla. “Lo que está haciendo es recalentar una papa fría para tratar de comerla. ¿Por qué el fallo ha perdido importancia y nosotros ni siquiera hemos ido a los alegatos?, pese a que hemos ganado el amparo en Tarija. Porque ya no tenía sentido”, aseguró.

En la Ley, Promulgada por el gobernador Adrián Oliva dice “El programa de la canasta alimentaria para las personas de la tercera edad, instituido y presupuestado en la ley 72 será presupuestado y ejecutado por la Subgobernaciones del departamento”.

En ese sentido dijo que para el efecto se considera un tipo de procedimiento para las compras menores a 50.000 bolivianos, otros procedimiento para comparas mayores a 50.000 bolivianos y para sumas mayores a 200.000 bolivianos se prevé la licitación, que es el caso de la canasta alimentaria.

Por su parte el secretario de Coordinación, Waldemar Peralta, dijo el martes que este fallo fue conocido recientemente y en él se deniega la tutela a la acción presentada por Torres.

Sin embargo, Peralta aclaró que la Gobernación no se encargará de la canasta alimentaria 2019, mientas no haya una interpretación del fallo por las instancias nacionales. “Lo que está diciendo la Gobernación es que se debe inscribir el presupuesto de la canasta alimentaria 2019 en el presupuesto de los subgobernadores, mientras se hace una consulta a las instancias nacionales y se analice este fallo para ver a quien le corresponde licitar y ejecutar la canasta”, explicó Peralta.

Por su parte, Torres cuestionó el accionar, no de la Gobernación como tal sino de “algunos secretarios” y atribuyó las recientes declaraciones del secretario Fernando Barrientos, a “intereses ocultos”. “Mientras nosotros estamos en el construir, en hacer cosas serias, la Gobernación está en el destruir, en golpear, en pegar porque hasta, si ese fuera el criterio, que dudo que así sea, pues primero hablemos, primero vengan y soliciten una reunión. Hay dos explicaciones para esto. La primera es que ahí hay intereses de todo tipo inclusive intereses inconfesables y la segunda es que el área financiera de la Gobernación cree que me puede distraer, entonces empieza a hablar de una serie de cosas y cree que me voy a distraer de la pelea del presupuesto. Quiero decirle a la Gobernación que esta Subgobernación casi siempre tuvo que asumir dos o tres peleas juntas y no nos distraemos de nada”, aseguró.

Sin embargo Peralta, aclaró que el problema de fondo es buscar que se cumpla la Ley 019 que establece que la canasta debe contener productos locales “He escuchado amuchas autoridades que dicen que apoyan a los productores que quieren que Tarija deje la dependencia del gas y cuando uno analiza lo que se consume en las canastas gran parte de sus productos son de Santa Cruz”, explicó el secretario de la Gobernación.

Torres también cuestionó la falta de comunicación entre ambas instituciones y pidió a la Gobernación no comunicarse a través de la prensa sino de manera institucional.

Finalmente pidió unir fuerzas para trabajar por los verdaderos problemas que tiene el departamento como la subocupación y la crisis económica.

“Siento vergüenza ajena porque yo no he dicho nada, no he atacado, los ataques vienen de la gobernación, pero siento vergüenza ajena cuando pasan estas cosas. Le pido al Gobernador, porque sé que esto no es su criterio, le pido que hable con sus secretarios y que formen línea porque no podemos tener una Gobernación bipolar que piensa de una manera y luego de otra. Porque que es un cuerpo con dos cabezas, un monstruo, eso es lo que está ocurriendo actualmente”, puntualizó el subgobernador y dijo que si la Gobernación busca licitar la canasta debe reunirse con la Subgobernación y plantearle la situación o si finalmente quiere cambiar la ley debe acudir a la Asamblea.

Peralta, coincidió en que debe haber mayor coordinación entre las autoridades departamentales orientadas a lograr la reactivación económica del departamento. Refirió que en el POA 2019 que será presentado en las próximas horas, existen dos ejes centrales que sustentan el presupuesto económico son la reactivación económica y la generación de empleo, “El otro gran eje es la salud. Le pido al Gobernador, porque sé que esto no es su criterio, le pido que hable con sus secretarios y que formen línea porque no podemos tener una Gobernación bipolar, ironizó.

PRODUCTOS LOCALES

Sin embargo Peralta, aclaró que el problema de fondo es buscar que se cumpla la Ley 019 que establece que la canasta debe contener productos locales. “He escuchado amuchas autoridades que dicen que apoyan a los productores que quieren que Tarija deje la dependencia del gas y cuando uno analiza lo que se consume en las canastas gran parte de sus productos son de Santa Cruz”, finalizó.

Comparte esto: Tweet