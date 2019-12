Desde 2019 será la Gobernación y no las sub gobernaciones la que licitará la Canasta Alimentaria

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Fernando Barrientos, informó el lunes que desde 2019 esa instancia se hará cargo de la licitación de la canasta alimentaria para los adultos mayores, en cumplimiento a una sentencia constitucional.

Señaló que como Gobernación buscan garantizar la entrega de dicho beneficio para que llegue de forma efectiva a inicios de la gestión 2019.

Barrientos explicó que lo que se busca, es generar un equilibrio respecto a la equidad que debe existir en este beneficio, puesto que en algunos casos los adultos mayores de ciertas zonas recibían menos presupuesto que en otras, por tanto lo que se quiere es eliminar la ‘discriminación’ en dicho beneficio.

Señaló que a través de estos esfuerzos se busca privilegiar a la fuerza productiva del departamento de Tarija y no así como se lo hacían antes. “Queremos que desde el próximo año la lista de la selección de productos no es solamente un acuerdo entre algunos sino sea un consenso entre los beneficiarios adultos mayores y los beneficiarios productores del departamento de Tarija en base a una justificación nutricional, pero además que se respete la normativa”, dijo Barrientos.

Por su parte, el Coordinador General de la Subgobernación de Cercado, Paul Mendoza, dijo que de manera oficial no les ha llegado ninguna información al respecto y que de acuerdo a ley este beneficio seguirá siendo administrado y entregado por la Subgobernación en la siguientes gestión y las venideras. “La canasta 2019 ya fue presentada a la Gobernación en nuestro POA 2019. Mientras esté vigente la ley de la canasta alimentaria la Gobernación no puede licitar ningún tipo de canasta par ningún subgobernador, mientras no se derogue o abrogue la ley 092, sigue vigente”, aseveró.

REDACCIÓN CENTRAL

Comparte esto: Tweet