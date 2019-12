AE pide a SETAR corregir desface en su informe económico

Mentasti explicó que la propuesta de tarifas que presentó Setar a la AE es inconsistente por qué “está basado en términos de referencia que no reflejan la realidad”

El asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UD-A), César Mentasti, dijo el lunes que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) pidió a Setar que enmiende los errores cometidos en el informe enviado al ente rector el pasado 31 de julio, donde se halló un desfase de 34.5 millones de bolivianos entre lo que figura en el Documento Base de Contratación (DBC) y los informes ISE 210 que son enviados a la AE.

La pasada semana llegó el informe AE-DPT470/2018 de la AE que evalúa el estudio de proyección de la demanda de energía eléctrica en el área de operaciones de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) para el período 2018 y 2022 y recomienda considerar las observaciones realizadas.

El asambleísta recordó que se encontró incongruencias con los datos entre los datos del documento base de contratación y qué son documentos públicos con los formularios ISE que posee la Autoridad de Electricidad.

Mentasti recordó que se encontró un error o un desfase de 34.5 millones de bolivianos en los montos facturados por Setar que figuran en el documento ISE2010 y en el Documento Base de Contratación (DBC). “Es ahí donde revisando los ingresos facturados encontramos un error de 34.5 millones de bolivianos de declaración en los ingresos facturados establecidos en el DBC como en los ingresos reales que están establecidos en los formularios ISE 210”, dijo.

“En el último informe emitido por la AE en el punto número 4 establece que Setar debe revisar la consistencia de toda la información presentada en la en los formularios ISE 210 y las bases de datos de facturación, a objeto de enmendar errores cometidos y consolidar información fidedigna ante el órgano regulador”, aseveró Mentasti. “Vale decir que lo que es de esa les había denunciado en su momento está totalmente corroborado, quiere decir que se ha cometido un error garrafal en lo que significa la elaboración del BDC para utilizar como términos de referencia en este estudio de proyección de la demanda”, enfatizó.

El legislador también criticó que Setar no socializara el nuevo estudio tarifario con las diferentes instituciones y que sólo se haya dado una conferencia de prensa en la pasada semana y luego de la presentación de este estudio tarifario a la AE

Asimismo, Mentasti criticó que se haya presentado un informe en instalaciones del Comité Cívico donde se señaló que el nuevo estudio tarifario contempla una rebaja en las tarifas de electricidad, pero sin presentar argumentos técnicos que respaldan dichas rebajas.

Asimismo, Mentasti recalcó que la importancia de estas gestiones que viene realizando se deben a que él no estudio tarifario debe entrar en vigencia a partir de octubre de este año y que regirá las tarifas de nuestra ciudad por los próximos 4 años.

“Nosotros nos hemos comprometido con el pueblo de Tarija para trabajar incansablemente para que en las tarifas de este nuevo estudio tarifario se contemple las rebajas que merece la población, ya que le afecta de manera abismal cualquier incremento en las tarifas de energía eléctrica, considerando que es un servicio básico establecido en la constitución política del Estado”, argumentó. “Esa propuesta de tarifa que ha presentado setar actualmente la AE es inconsistente por qué está basado el estudio, a través de términos de referencia que no reflejan la realidad”, expresó.

Sobre los plazos que tendría Setar para la presentación de esta enmienda, Mentasti dijo que se vencía el 5 de agosto, por lo que considera que se presentó una carta para pedir una ampliación del plazo porque sino se incurriría en un incumplimiento de deberes y una multa. “Hasta cuándo ha solicitado el plazo no lo sabemos, eso hay que consultar a la gente de Setar. Estamos en pro de trabajar en un estudio y una propuesta de tarifas que consolide fundamentalmente una rebaja consistente en todas las categorías, pero que a su vez sea un estudio tarifario viable aceptado por la autoridad competente y no sea simple demagogia de presentar y que finalmente sea rechazado y que a partir de octubre los ciudadanos de Tarija puedan pagar tarifas con una rebaja consistente”, aseveró.

Finalmente, desmintió en la versión del gerente general de Setar, Alfredo Becerra, en sentido de que habría cursado invitaciones a todas las instituciones del departamento para que puedan participar de la elaboración del nuevo estudio tarifario.

Señaló que a la Asamblea no ha llegado ninguna invitación por parte de Setar, y que más bien él en dos oportunidades trató de reunirse con la gerencia de Setar para tratar estos temas, las que no se concretaron por el viaje a los funcionarios a las provincias. “Esa propuesta de tarifa que ha presentado setar actualmente la AE es inconsistente por qué está basado el estudio, a través de términos de referencia que no reflejan la realidad”.

