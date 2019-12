El sarampión acecha en las fronteras del país

Para esta gestión tras colocar la primera dosis de esta vacuna los niños a los seis meses deberán regresar para el aplicado de la segunda dosis.

La responsable del Programa Ampliado de inmunización (PIA), Virginia Pérez indicó que Bolivia se encuentra rodeada por el sarampión, pues en Perú se incrementaron los casos, en Brasil se duplicaron y en Argentina solo se conocía de dos casos importados, pero ahora se sabe de dos casos autóctonos.

Esta situación dio a conocer que los casos registrados en estos países se han incrementado, pues el año pasado hasta marzo solo se conocían 1.100 pero ahora son 2.800 en los tres países mencionados con anterioridad.

La cobertura como país y más propiamente como departamento es que se aporta de manera amplia en la prevención, pues en Tarija se tiene un número alto de niños que fueron vacunados contra esta enfermedad. “Para esta gestión se pretende que los niños de 1 a 5 años vacunados con una sola dosis reciban su segunda para reforzar la inmunidad y evitar que el niño que viaje pueda contagiarse pues anteriormente se conocieron casos importados de otros países”, explicó.

La responsables del al PAI pidió a la población constatar el carnet de vacunación de sus hijos cuenten con las dosis necesarias contra este mal y de no ser así deberán recurrir al centro más cercano para completarlo.

Además dijo que los padres que no recuerden si su hijo tiene la dosis necesaria es mejor acudir a estos centros, pues la vacuna no ocasiona malestar alguno, misma que pasado los seis meses esta puede ser administrada nuevamente. “Existen casos de niños de 3 a 4 años que no recibieron la segunda dosis pues estos de igual manera pueden apersonarse a los centros de salud para proceder a la aplicación de esta vacuna”, mencionó.

La aplicación del medicamento tiene la finalidad de que el niño se encuentre protegido e inmunizado contra el sarampión, esto evitará su propagación por el departamento, garantizará que los más pequeños se encuentren saludables y evitará la existencia de otros casos como la rubeola y paperas.

Pérez dijo que la enfermedad del sarampión aparece más en épocas cálidas, es aquí que puede expandirse con más rapidez además que ya se acercan los meses en donde prima el calor.

